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▲髮基因近期正式進駐全台屈臣氏門市，透過實體通路與專業諮詢服務，協助消費者建立正確頭皮養護觀念。（圖／翻攝畫面）

近年生活型態改變，高壓與長時間作息不規律可能連帶影響頭皮與髮絲狀態。業者指出，過度強調去油與清潔力，可能忽略頭皮原有的平衡保護機制，建議消費者以「健康頭皮為基石」為核心觀念，建立正確的日常養護習慣。根據「髮基因」品牌觀察部分使用者檢測資料顯示，不少民眾在自覺頭皮偏油的同時，也伴隨乾燥緊繃或屑狀困擾等情況。業者指出，若長期頻繁使用高強度清潔產品，可能造成「外油內乾」現象，使頭皮環境失衡。常見狀況包括髮根支撐力下降、髮絲光澤感不足，以及頭皮狀態不穩定等。業者觀察指出，隨著消費者對頭皮健康意識提升，市場逐步從「強力清潔」走向「平衡養護」。髮基因建議可透過「線上頭皮檢測」工具，協助消費者了解自身頭皮狀況，作為日常保養參考依據。髮基因也強調，相關檢測僅供日常護理評估，若有持續不適情形，仍應尋求專業醫療人員協助。此外，髮基因近期正式進駐全台屈臣氏門市，提供消費者更多元的實體通路選擇。髮基因表示，未來持續透過門市專業諮詢與產品說明，協助民眾依不同頭皮需求選擇適合的日常護理品項。針對不同一般清潔與保養用途需求，品牌亦推出多項頭皮與髮絲日常保養品，包括頭皮調理精華、協助吹整前防護的免沖洗護髮產品，以及結合清潔與保養步驟的體驗組合等。