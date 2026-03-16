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苗栗縣長鍾東錦去年底延攬民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶任副縣長，今（16）日正式到任，包括民眾黨創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌都親自前來陪同，苗栗縣展現藍白合合作氣象。苗栗縣長鍾東錦為了歡迎賴香伶上任，16日特別安排上任歡迎茶會，並邀請民眾黨創黨文席柯文哲、現任主席黃國昌共同見證祝賀。鍾東錦在致歡迎詞時打趣道，今天的茶會充滿那個濃濃的客家味和三義味，當初他打電話邀請香伶時，賴回答要柯主席點頭，要不然她也不敢承諾，後來他就去拜會柯主席，也感謝黃國昌主席同意借將，讓苗栗女兒賴香伶有機會回來苗栗幫鄉親服務。鍾東錦強調，政黨之間本來就是既競爭又合作，這樣的合作是很好的，而且他上次就是無黨籍當選，希望可以跟大家合作，才是苗栗最大的好處，也是最大的公約數。柯文哲表示，期望賴香伶拿出過去在台北市政府的工作精神為苗栗鄉親打拚，鍾東錦縣長眼光好，因為賴香伶不只是勞工運動出身，還當過台北市政府的局長，可以處理很複雜的議題，也有國會歷練，可以跟鍾縣長保證，賴香伶的操守能力沒問題，從中央到地方的經驗都非常熟。黃國昌則表示，當鍾東錦縣長當面跟他提出要邀賴香伶出任副縣長，他從一開始的晴天霹靂，經過了24小時的沉澱，線上滿滿的祝福，更謝謝鍾縣長給賴這個機會和雅量，點頭同意賴香伶繼續當民眾黨苗栗縣黨部主委，他相信這會讓台灣民眾黨跟鍾縣長所率領的縣府團隊，一起為苗栗鄉親打拼有更緊密的結合。賴香伶表示，台灣需要不一樣的政治環境，政黨之間要競爭，而且要去把好的政策推動出來，她用學習跟被栽培的感恩心，來謝謝柯文哲讓她有機會重回到行政體系。