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星巴克買一送一不用等了！內行隱藏買法爽打5折

▲星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天；再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，祭出招牌「棉被午茉綠」也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

多店員出面提醒「取餐的明細要留著，只能續杯一次，要拿明細去櫃檯」、「如果有搭優惠就不能續杯喲！像是點心加價購跟早晚餐午茶套餐，還有買一送一的部分都不能續杯」。

星巴克內用續杯打5折！規定一次看：不可搭其他優惠

活動期間於星巴克門市需先以「原價」購買任一飲品，且需在店內消費。顧客取得發票後，可在原門市享當天飲料續杯5折優惠乙次。

▲星巴克自2025年2月12日起推出「內用飲料續杯5折優惠」，門市消費、行動預點皆適用。（圖／記者蕭涵云攝）

而此優惠也有地點限制，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，