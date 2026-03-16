星巴克買一送一優惠造福不少顧客，每當限時活動推出時，經常會讓門市大排長龍。但星巴克買一送一優惠通常有限定時間，不少咖啡控為了拿到更優惠價格而苦等，不過近日就有內行推薦「星巴克內用續杯」隱藏福利，就連星巴克官方與店員皆證實，只要符合「同一人於同一門市、同一時段用同一杯子」條件，即可以5折優惠價點購飲料。
星巴克買一送一不用等了！內行隱藏買法爽打5折
星巴克近年來雖然經常推出「買一送一」優惠，但活動經常有時段規定，不過近日就有網友在Threads提到，表示突然發現星巴克內用似乎有續杯優惠，但不解詳細情況，好奇詢問「有好友知道星巴克內用是否可以續杯的嗎？是直接跟店員說就好嗎」。
貼文曝光後，反而引來一票顧客驚訝回應，坦言完全不知有續杯隱藏優惠「看來我對星巴克還是太嫩了，現在才知道可以續杯」；也有眾多店員出面提醒「取餐的明細要留著，只能續杯一次，要拿明細去櫃檯」、「如果有搭優惠就不能續杯喲！像是點心加價購跟早晚餐午茶套餐，還有買一送一的部分都不能續杯」。
星巴克內用續杯打5折！規定一次看：不可搭其他優惠
根據星巴克官網解釋，自2025年2月12日起，星巴克推出「內用飲料續杯5折優惠」，門市消費、行動預點皆適用，活動期間於星巴克門市需先以「原價」購買任一飲品，且需在店內消費。顧客取得發票後，可在原門市享當天飲料續杯5折優惠乙次。
但許多人不了解續杯定義，星巴克明訂為「同一人於同一門市，於同一時段用同一杯子」，只要憑當日原價消費飲料發票，可以5折優惠點購不同飲料。但該優惠不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠，且續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易的發票憑證方可享有此優惠，逾期無效。
另外，續杯優惠若使用成功後，店員將於發票憑證背面蓋上兌換章，飲料限當場領取，而此優惠也有地點限制，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，若想使用的民眾記得多加注意。
星巴克
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星巴克近年來雖然經常推出「買一送一」優惠，但活動經常有時段規定，不過近日就有網友在Threads提到，表示突然發現星巴克內用似乎有續杯優惠，但不解詳細情況，好奇詢問「有好友知道星巴克內用是否可以續杯的嗎？是直接跟店員說就好嗎」。
星巴克內用續杯打5折！規定一次看：不可搭其他優惠
根據星巴克官網解釋，自2025年2月12日起，星巴克推出「內用飲料續杯5折優惠」，門市消費、行動預點皆適用，活動期間於星巴克門市需先以「原價」購買任一飲品，且需在店內消費。顧客取得發票後，可在原門市享當天飲料續杯5折優惠乙次。
另外，續杯優惠若使用成功後，店員將於發票憑證背面蓋上兌換章，飲料限當場領取，而此優惠也有地點限制，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，若想使用的民眾記得多加注意。
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