春意盎然、萬物萌芽之際，遠東百貨自2024年啟動ESG植樹行動，今年邁入第三年。2026年3月13日，遠東百貨走進新竹縣竹北市新港國小舉辦「起身種小樹 永續大幫助」植樹活動，攜手新竹縣政府代表、校方師生與社區居民共同種下50棵樹苗，為校園增添綠意，也為淨零減碳行動再添一份力量。
本次植樹地點選在新竹縣竹北市新港國小。遠東百貨依據校園環境與三月氣候條件，特別挑選耐風、具遮蔭功能且適合春季種植的台灣原生樹種，包括流蘇7棵、青楓3棵及桃金孃40棵，共計50棵。未來隨著樹木逐漸成長，不僅可提升校園綠覆率，也將為學童打造更舒適的學習環境。
遠東百貨徐雪芳總經理邀請新竹縣政府代表、新竹縣議會議員及遠百經營團隊共同種下7棵流蘇與3棵青楓，象徵企業深耕土地、守護環境的決心；40棵桃金孃則由遠百同仁與學生攜手完成種植，在春日暖陽下埋下象徵希望與成長的綠色種子。
遠東百貨長期推動節能減碳、綠電導入、垃圾減量與少紙化等措施，持續從營運端落實低碳管理。自「植樹元年」至今，植樹行動已逐步於各地展開，未來也將持續在各營運據點所在縣市推動植樹計畫，透過企業力量深化在地連結，為城市與校園種下更多綠色希望。
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