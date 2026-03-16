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▲遠東百貨總經理徐雪芳、新竹縣政府代表、新竹縣議會議員及遠百經營團隊，於新竹縣竹北市新港國小植樹活動現場合影，並由校方舞獅隊帶來熱鬧演出，象徵植樹行動吉祥啟動。（圖／遠百提供）

▲(左起)遠東百貨總經理徐雪芳、新竹縣縣長楊文科與新港國小校長吳娟芳，三位共同手持象徵植樹啟動的金鏟並簽名留念，宣告遠百ESG植樹第三年行動正式展開。（圖／遠百提供）

▲遠東百貨總經理徐雪芳帶領遠百經營團隊與新港國小學生於校園內共同種植樹苗並體驗澆水灌溉，小朋友們親手參與植樹過程，透過實際行動學習環境保護與永續理念。（圖／品牌提供）

春意盎然、萬物萌芽之際，遠東百貨自2024年啟動ESG植樹行動，今年邁入第三年。2026年3月13日，遠東百貨走進新竹縣竹北市新港國小舉辦「起身種小樹 永續大幫助」植樹活動，攜手新竹縣政府代表、校方師生與社區居民共同種下50棵樹苗，為校園增添綠意，也為淨零減碳行動再添一份力量。本次植樹地點選在新竹縣竹北市新港國小。遠東百貨依據校園環境與三月氣候條件，特別挑選耐風、具遮蔭功能且適合春季種植的台灣原生樹種，包括流蘇7棵、青楓3棵及桃金孃40棵，共計50棵。未來隨著樹木逐漸成長，不僅可提升校園綠覆率，也將為學童打造更舒適的學習環境。遠東百貨徐雪芳總經理邀請新竹縣政府代表、新竹縣議會議員及遠百經營團隊共同種下7棵流蘇與3棵青楓，象徵企業深耕土地、守護環境的決心；40棵桃金孃則由遠百同仁與學生攜手完成種植，在春日暖陽下埋下象徵希望與成長的綠色種子。遠東百貨長期推動節能減碳、綠電導入、垃圾減量與少紙化等措施，持續從營運端落實低碳管理。自「植樹元年」至今，植樹行動已逐步於各地展開，未來也將持續在各營運據點所在縣市推動植樹計畫，透過企業力量深化在地連結，為城市與校園種下更多綠色希望。