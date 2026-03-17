金州勇士隊在今年的交易截止日前並未如願補進超級球星，雖然當時曾詢問過阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人的可能性，最終轉向交易取得波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但後者因傷打打停停，並未達到預期效果。隨著賽季接近尾聲，美媒《Bleacher Report》記者史瓦茲（Greg Swartz）再度拋出一項震撼聯盟的休賽季交易方案：勇士隊應考慮以「3換1」的籌碼，從洛杉磯快艇隊手中交易得到超級球星雷納德（Kawhi Leonard）。
交易框架曝光 巴特勒成換雷納德核心籌碼
史瓦茲建議的交易架構如下，勇士隊將送出：巴特勒（Jimmy Butler）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、2026年首輪選秀權（預計為第12順位），藉此換取快艇隊的頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）。
對於快艇隊而言，這筆交易能得到仍具明星實力的巴特勒，以及潛力後衛波傑姆斯基與首輪籤，有助於圍繞新血進行重建。而對勇士隊來說，這則是為明星後衛柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）爭奪生涯末期冠軍的最後一擊。
兩大超級球星夢幻聯手 戰力與風險並存
現年34歲的雷納德本賽季場均繳出27.9分6.4籃板與2.0抄截，實力依舊維持在聯盟頂尖層次。若能加盟勇士，他與柯瑞、格林的組合將在2027年球季具備極強的奪冠競爭力。
然而，這項交易也伴隨巨大風險。雷納德漫長的傷病史與「負荷管理」需求始終是外界關注焦點。此外，NBA 目前正在針對快艇隊是否在雷納德合約中涉及規避薪資上限進行調查，這也為潛在交易增添了不確定性。
勇士總管的野心 字母哥仍是最終目標？
勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）在去年的巴特勒交易案中已展現出其激進的補強風格。雖然雷納德是目前檯面上的理想人選，但聯盟普遍認為，阿德托昆博仍是勇士隊在今年夏天排位最高的目標。如果追求「字母哥」的機會再度點燃，雷納德的方案可能會轉為備案。
隨著勇士隊核心陣容逐漸老化，這台「金州戰車」在今年夏天勢必會再次發動震撼全台與全美的重磅收購案，力求重返巔峰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
史瓦茲建議的交易架構如下，勇士隊將送出：巴特勒（Jimmy Butler）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、2026年首輪選秀權（預計為第12順位），藉此換取快艇隊的頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）。
對於快艇隊而言，這筆交易能得到仍具明星實力的巴特勒，以及潛力後衛波傑姆斯基與首輪籤，有助於圍繞新血進行重建。而對勇士隊來說，這則是為明星後衛柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）爭奪生涯末期冠軍的最後一擊。
現年34歲的雷納德本賽季場均繳出27.9分6.4籃板與2.0抄截，實力依舊維持在聯盟頂尖層次。若能加盟勇士，他與柯瑞、格林的組合將在2027年球季具備極強的奪冠競爭力。
然而，這項交易也伴隨巨大風險。雷納德漫長的傷病史與「負荷管理」需求始終是外界關注焦點。此外，NBA 目前正在針對快艇隊是否在雷納德合約中涉及規避薪資上限進行調查，這也為潛在交易增添了不確定性。
勇士總管的野心 字母哥仍是最終目標？
勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）在去年的巴特勒交易案中已展現出其激進的補強風格。雖然雷納德是目前檯面上的理想人選，但聯盟普遍認為，阿德托昆博仍是勇士隊在今年夏天排位最高的目標。如果追求「字母哥」的機會再度點燃，雷納德的方案可能會轉為備案。
隨著勇士隊核心陣容逐漸老化，這台「金州戰車」在今年夏天勢必會再次發動震撼全台與全美的重磅收購案，力求重返巔峰。