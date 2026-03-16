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關於NBA例行賽一季打82場是否太多的爭論，由金州勇士科爾（Steve Kerr）上周拋出議題後再度成為討論焦點，各方都出面表達看法，過往發言犀利的尼克球星哈特（Josh Hart）被問及此事時，則笑說例行賽現階段不可能變少，隨後用一句話道破真相，「因為每個人都太愛錢了。」近年來不少教練、球員出面表達NBA例行賽一季打82場太多，喊出希望可以減少場次，科爾上周受訪時就提出，「如果例行賽減少個10場，我認為對聯盟競爭力、觀賞性都會更好。」科爾此話一出，再度讓這個議題受到關注，美國記者貝利（Andy Bailey）直接拋出過去10年「先發球員單季平均出賽場次」的趨勢變化，表達現今球員在趨於日常的輪休後，「本來一季就已經少打了10場比賽。」至於NBA傳奇名宿卡特（Vince Carter）同樣出面力挺維持現有比賽數量，「這項運動對我們很好了。 80多場比賽是NBA的標配。當你拼盡全力來到這裡，這就是你必須承受的。為什麼要改變這個多年來一直行之有效的賽制呢？」而稍早勇士與尼克賽前，尼克後衛哈特也被問到此事，他笑說減少場次確實會讓比賽質量提升，「如果縮短球季，對比賽品質和場上的表現都會更好。」隨後他話鋒一轉，但我覺得這根本不會發生，因為每個人都太愛錢了，最後都會被錢驅動。」