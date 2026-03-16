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2026世界棒球經典賽（WBC）四強戰今（16）日上演美多巔峰對決，最終地主美國隊以2：1險勝。然而，這場載入史冊的激戰，卻因九局下半主審的爭議判決蒙上陰影。曾代表多明尼加出戰籃球國際賽的NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns），賽後在受訪時情緒失控，痛批裁判的吹判毀了這場高水準對決。9局下半2出局三壘有人之際，多明尼加距離追平只需要1支安打。代打佩爾多莫（Geraldo Perdomo）與美國隊守護神米勒（Mason Miller）纏鬥至滿球數。第8球米勒投出一顆極低的滑球，佩爾多莫認為是壞球準備走向脫下護具、一壘，主審卻在此時拉弓，比賽瞬間結束。佩爾多莫當場抱頭蹲地露出不敢置信的神情，休息室內的索托與小葛雷諾更是當場暴怒，對著這顆「好球」高舉雙手向主審強烈抗議。小葛雷諾甚至憤怒到在現場丟起口香糖與雜物，發洩對判決的不滿。多明尼加最終就在這充滿爭議的氣氛中，結束了本屆經典賽之旅。目前效力於尼克的唐斯，賽後接受美媒《SNY》採訪時超級氣憤地表示：「那球絕對是壞球！這簡直是在鬼扯（Bulls**t），他們應該得到應有的機會。後面輪到的是塔提斯（Tatis Jr.），老兄，這可是攸關決賽的時刻啊。」唐斯的憤怒並非沒有道理。根據《MLB Gameday》的即時數據顯示，三振佩爾多莫的那一球，進壘位置明顯低於好球帶下緣。《ClutchPoints》資深記者米斯特雷塔（Joey Mistretta）也在社群上分享截圖，直言：「雖然很高興美國隊贏球，但以這種方式結束準決賽真的很糟糕。」如果佩爾多莫當時能靠著保送上壘，多明尼加接下來將輪到頭號球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），極有可能一棒改寫賽果或將比賽帶入延長，但這一切可能性都隨著主審的一聲哨音化為泡影。儘管爭議判決成為賽後話題焦點，但多明尼加今日豪華打線遭美國隊壓制也是事實。整場比賽多國僅能攻下1分，多次得點圈機會未能把握。4局下2人出局、滿壘局面下，韋爾斯（Austin Wells）擊出左外野飛球遭到接殺；5局下1人出局一、二壘有人時，索托（Juan Soto）擊出游擊方向雙殺打。甚至在7局下1人出局一、三壘有人的絕佳反攻機會，兩大主力塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬堤（Ketel Marte）竟連遭三振。多次錯失追平甚至逆轉的良機，也讓戰局陷入被動。美國隊投手群表現優異，成功封鎖住多明尼加星光熠熠的打線，連續三屆闖進決賽。多明尼加總教練賽後說道：「這是一場精彩的比賽，投手戰就是如此，勝負往往就在那一兩顆球之間。我們盡力了，但結果非常令人遺憾。」