AI晶片巨頭輝達（Nvidia）在美國時間16日舉行GTC大會，執行長黃仁勳表示，輝達的AI晶片收入到2027年，將會達到1兆美元，有分析指出，這代表輝達仍能維持在AI晶片市場的領導地位，但也有分析示警，AI泡沫仍然存在。
據路透社報導，黃仁勳在GTC大會上表示，到2027年為止，其人工智慧晶片的營收機會可能達到至少1兆美元。黃仁勳未提供該預測的更多細節。但這相較於輝達在上次財報電話會議中重申的2026年約5000億美元營收機會，是一個巨大的跨越。
Emarketer分析師波恩（Jacob Bourne）表示：「黃仁勳勾勒出到2027年達1兆美元的機會，強調了儘管投資者有所疑慮，對輝達AI基礎設施的需求依然持久。這標誌著在整體AI產業從早期實驗擴展到大規模部署之際，輝達正維持其在AI晶片市場的領導地位。」
分析師還預計輝達將詳細說明為何向光子技術公司Lumentum和Coherent各投資20億美元。輝達與 Lumentum 的合作重點在於先進雷射元件與矽光子積體研發；與 Coherent 的合作則聚焦次世代矽光子架構及光纖網路產品。
另據CNBC報導，Benchmark合夥人葛利（Bill Gurley）表示，人工智慧（AI）浪潮是真實存在的，且許多人因此迅速致富，一場重啟（reset）即將到來，「當人們快速致富時，一大群人也會跟進並想要分一杯羹，這就是為什麼我們最終會面臨泡沫。」當重啟發生時，投資者心中應該對那些SaaS (Software-as-a-Service) 股票有一個預期價位，並開始大量收購它們。
談到像Anthropic和OpenAI這類正在大量消耗現金的AI公司時，葛利說：「上帝保佑他們，這是一種令人恐懼的公司經營方式。」
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Emarketer分析師波恩（Jacob Bourne）表示：「黃仁勳勾勒出到2027年達1兆美元的機會，強調了儘管投資者有所疑慮，對輝達AI基礎設施的需求依然持久。這標誌著在整體AI產業從早期實驗擴展到大規模部署之際，輝達正維持其在AI晶片市場的領導地位。」
分析師還預計輝達將詳細說明為何向光子技術公司Lumentum和Coherent各投資20億美元。輝達與 Lumentum 的合作重點在於先進雷射元件與矽光子積體研發；與 Coherent 的合作則聚焦次世代矽光子架構及光纖網路產品。
另據CNBC報導，Benchmark合夥人葛利（Bill Gurley）表示，人工智慧（AI）浪潮是真實存在的，且許多人因此迅速致富，一場重啟（reset）即將到來，「當人們快速致富時，一大群人也會跟進並想要分一杯羹，這就是為什麼我們最終會面臨泡沫。」當重啟發生時，投資者心中應該對那些SaaS (Software-as-a-Service) 股票有一個預期價位，並開始大量收購它們。
談到像Anthropic和OpenAI這類正在大量消耗現金的AI公司時，葛利說：「上帝保佑他們，這是一種令人恐懼的公司經營方式。」
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