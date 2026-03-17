金州勇士隊在今年夏天可能又要面臨一場艱難的續約拉鋸戰。根據勇士隊資深隨隊記者Tim Kawakami透露，陣中23歲的年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）即將獲得新秀合約提前續約資格，但雙方目前對於合約價碼的預期似乎存在顯著落差。外界擔憂，這場談判可能會重演去年夏天庫明加（Jonathan Kuminga）續約時的緊張局勢。
價碼談不攏？波傑姆斯基欲爭取高於穆迪的合約
Kawakami在報導中指出，波傑姆斯基的續約談判將會是今年休賽季的一個有趣看點。他寫道：「我不確定波傑姆斯基的價值是否遠超過穆迪（Moses Moody）在2024年獲得的3年3900萬美元（約新台幣12.5億元），但我肯定他會想要更多。」
然而，勇士球團對於給出巨額合約顯得格外謹慎。卡瓦上補充說，勇士隊幾乎不可能再開出像2022年給普爾（Jordan Poole）那種4年1.23億美元（約新台幣39.3億元）的天價合約。如果雙方無法達成共識，這場談判不排除會拖到2027年7月讓波傑姆斯基成為受限制自由球員，屆時隊內緊張情緒恐怕會隨之升高。
自視為柯瑞接班人 波傑姆斯基表現強勢
波傑姆斯基對於自己在勇士隊的未來有著極大野心，他在本賽季接受採訪時曾直言，希望當柯瑞（Stephen Curry）等核心成員交棒時，自己能成為那個接手球隊的人。
在柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）近期因傷缺陣期間，波傑姆斯基確實展現了接班架勢：連兩場得分超過25分在周日對陣尼克的比賽中攻下25分5籃板6助攻。另外自2月25日進入先發打線以來，場均貢獻18.4分6.9籃板4.6助攻，三分球命中率達38.5%。
儘管在對陣尼克的最後時刻錯失了反超的三分球，但總教練柯爾（Steve Kerr）仍對他的侵略性表示讚賞，直言：「我愛死那一球了，就是要敢於出手。」
球團持續評估定位 夏天見分曉
雖然波傑姆斯基的成長有目共睹，但勇士隊內目前後衛人才眾多，包括梅爾頓（De'Anthony Melton）與穆迪（Moses Moody）都能承擔控球責任。球團正在觀察波傑姆斯基在沒有另一名頂尖球員陪襯時，是否依然能帶動球隊進攻。
目前勇士隊戰績32勝35負，暫居東區第九 （註：原文指東區應為誤植，勇士隸屬西區），正全力爭取附加賽資格。接下來的賽季表現，將直接決定波傑姆斯基在談判桌上的籌碼，以及他能否如願獲得那份讓他滿意的大約。
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Kawakami在報導中指出，波傑姆斯基的續約談判將會是今年休賽季的一個有趣看點。他寫道：「我不確定波傑姆斯基的價值是否遠超過穆迪（Moses Moody）在2024年獲得的3年3900萬美元（約新台幣12.5億元），但我肯定他會想要更多。」
然而，勇士球團對於給出巨額合約顯得格外謹慎。卡瓦上補充說，勇士隊幾乎不可能再開出像2022年給普爾（Jordan Poole）那種4年1.23億美元（約新台幣39.3億元）的天價合約。如果雙方無法達成共識，這場談判不排除會拖到2027年7月讓波傑姆斯基成為受限制自由球員，屆時隊內緊張情緒恐怕會隨之升高。
波傑姆斯基對於自己在勇士隊的未來有著極大野心，他在本賽季接受採訪時曾直言，希望當柯瑞（Stephen Curry）等核心成員交棒時，自己能成為那個接手球隊的人。
在柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）近期因傷缺陣期間，波傑姆斯基確實展現了接班架勢：連兩場得分超過25分在周日對陣尼克的比賽中攻下25分5籃板6助攻。另外自2月25日進入先發打線以來，場均貢獻18.4分6.9籃板4.6助攻，三分球命中率達38.5%。
儘管在對陣尼克的最後時刻錯失了反超的三分球，但總教練柯爾（Steve Kerr）仍對他的侵略性表示讚賞，直言：「我愛死那一球了，就是要敢於出手。」
球團持續評估定位 夏天見分曉
雖然波傑姆斯基的成長有目共睹，但勇士隊內目前後衛人才眾多，包括梅爾頓（De'Anthony Melton）與穆迪（Moses Moody）都能承擔控球責任。球團正在觀察波傑姆斯基在沒有另一名頂尖球員陪襯時，是否依然能帶動球隊進攻。
目前勇士隊戰績32勝35負，暫居東區第九 （註：原文指東區應為誤植，勇士隸屬西區），正全力爭取附加賽資格。接下來的賽季表現，將直接決定波傑姆斯基在談判桌上的籌碼，以及他能否如願獲得那份讓他滿意的大約。