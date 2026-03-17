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近期國際油價波動引發民眾關注，但詐騙集團也趁機出招。泰國警方警告，近期出現假冒加油站發送「免費加油券」的詐騙訊息，不少民眾誤信優惠點擊連結，結果銀行帳戶遭盜刷，短時間內損失高達數十萬泰銖（約等值台幣）。根據泰國媒體《泰國頭條新聞社》報導，泰國總理府辦公室副發言人拉莉達（Lalida Persvivatana）表示，泰國反網路詐騙行動中心近日發現，詐騙分子利用全球局勢緊張與油價波動，透過簡訊、社群媒體或假廣告，冒充知名加油站品牌向民眾發送虛假促銷訊息。這類詐騙內容多半以「免費獲得500泰銖加油券」或「限時油價優惠券」等字樣吸引點擊。500泰銖約折合新台幣約450元，雖然免費加油券金額不大，但詐騙者藉此誘導受害者進入假網站並填寫個人資料。拉莉達提醒民眾提高警覺，不要隨意點擊來源不明的簡訊或廣告連結，也不要在可疑網站輸入銀行卡資料、密碼或一次性驗證碼。若對促銷活動有興趣，應先透過官方管道查證，以免落入詐騙陷阱。警方指出，這類詐騙網站往往仿冒得十分逼真，受害者進入後會被要求填寫身分證號碼、銀行卡資料及OTP驗證碼。一旦資料被詐騙集團取得，對方就能迅速登入受害者的銀行帳戶並將資金轉走。過去也曾發生類似案例，一名34歲公司職員收到宣稱是加油站周年慶的簡訊，指可領取500泰銖（約新台幣450元）免費加油券，他點擊連結並填寫資料後，不到10分鐘帳戶內超過8萬泰銖（約新台幣7萬2000元）便被轉走。另一名經營網路商店的女老闆則因看到「300泰銖加油券」廣告而上當，最終損失超過5萬泰銖（約新台幣4萬5000元），警方呼籲民眾務必提高警惕，以免成為下一個受害者。