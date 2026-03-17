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▲篠崎泫IG限動背景，被質疑是吳書成的私宅。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

篠崎泫日前爆出與正在服刑的Toyz（劉偉健）登記結婚，沒想到近來被直擊入住「果貿吳媽家」第二代吳書成在日本的私人住所，事實上，篠崎泫對Toyz的真心可見，在他要入獄之前，兩人還忙著見房仲，打點未來生活。篠崎泫因被發現在Toyz入獄期間，住進水餃富二代的家，感情生活再度引來討論，在Toyz入獄之前，篠崎泫在內湖買了第二間房，要價5000萬元，Toyz也贊助了1000萬元，據悉他最放心不下的就是女友，要入獄之前還忙著見房仲，並將自己的資產交給女方代管。關於代管資產一事，篠崎泫先前就回應過，男友的事業沒有領任何酬勞，「代持股份的人都是他朋友不是我。」只是受Toyz之託暫時管理、幫忙，至於買房子，篠崎泫也說是將第一間房子賣掉，才買第二間，「且有買過房的人都會知道，要買房要貸款銀行都是看屋主的財務狀況，跟其他人毫無關聯，感謝大家關心。」根據《鏡週刊》報導，篠崎泫今年農曆年期間前往日本滑雪勝地越後湯澤，停留約兩週，並在社群上多次分享旅遊日常，強調是「一個人的旅行」，同時也介紹當地民宿，但知情人士透露，她其實是住在吳書成的私人公寓，行程也皆由吳書成安排接送，對此