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▲童星出身的他，主演《黑豹》、《金牌拳手》系列電影而爆紅成為一線大咖。（圖／麥可B喬丹IG ＠michaelbjordan）

《黑豹》迷人大反派 麥可B喬丹獲選「年度最性感男人」

奧斯卡影帝曾想轉行 麥可試鏡碰壁陷低潮

麥可封帝 替黑人文化帶來光明

▲ 麥可·B·喬丹（如圖）成為第6位摘下奧斯卡影帝的黑人演員，他的成功也替黑人文化帶來光明。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢男星麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）憑著《罪人》首度奪下奧斯卡影帝，在劇中一人分飾兩角的精湛演技，受到評審青睞，成功擊敗提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐等強敵。回顧他的演員生涯，童星出身的他，主演《黑豹》、《金牌拳手》系列電影而爆紅成為一線大咖，不過麥可曾透露自己沒有信心成為明星，而他的出現也將黑人文化帶向光明，希望好萊塢可以多聘用黑人創作者。回顧麥可的演藝生涯，在《黑豹》中飾演迷人又危險的大反派「齊爾蒙格」，讓許多人印象深刻，充滿魅力的他，不僅獲選《時人》雜誌「年度最性感男人」，更成為COACH首位男性代言人，陽光笑容迷倒一票女性。然而，麥可的演藝生涯也並非一帆風順，他曾陷入一段漫長的事業低潮，因試鏡屢屢碰壁，讓他萌生轉行的念頭、想回老家，所幸《奧斯卡的一天》上映後大獲好評，成功扭轉麥可的命運。另外，他坦承早期對演員這份工作缺乏自信，懷疑自己是否能成為真正的明星？，「他對表演的執著，不斷挑戰自己的決心，總是想要突破極限，一個人要同時擁有這兩種特質，真的是很難得的事」，這也是兩人第5次合作，不僅培養出默契，彼此更逐漸變成像家人一樣的存在。麥可·B·喬丹成為第6位摘下奧斯卡影帝的黑人演員，他的成功也替黑人文化帶來光明，過去他曾多次聲援「反種族歧視」活動，不滿好萊塢影業對待黑人種族的殘暴行徑與不平等待遇，麥可希望好萊塢可以多重視、多聘用有才華的黑人創作者，「我希望我們可以對這些黑人同胞能有更多的參與機會」。如今奪下奧斯卡影帝，麥可昨日上台領獎時，也向所有黑人前輩致敬，他說：「我能站在這裡，都是因為有前輩們的支持。」一席話讓人聽了感動，也看得出從過去到現在他們在好萊塢影業的不容易。