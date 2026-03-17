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立法院國民黨團今（17）日上午針對留學生來台打工議題召開記者會，直指台灣新南向人才政策存在結構性問題。立委林沛祥表示，部分東南亞學生來台後，並非專注學業，而是被迫長時間在餐廳、旅館與工廠工作，讓教育原本的意義被大幅削弱。政府投入42億元新台幣推動政策，但部分中後段私校卻將外籍學生視為「招生救命稻草」，招牌口號是「來台留學」，實際上卻讓學生承受打工壓力。林沛祥指出，這些學生面臨語言障礙、課程品質低落以及工作環境艱困，導致學習機會被迫縮減，有些學生甚至懷疑自己是否被政策「騙了」。這種情況不僅是教育議題，更涉及基本人權，因制度迫使學生將學習置於次要地位，實質剝奪了他們的受教育權。此外，林沛祥強調，這種政策可能損害台灣的國際形象，使外界對台灣留學環境產生負面印象，間接影響台灣吸引優秀國際學生的能力。政策實施初衷雖為培養國際人才，但實際成效卻令人質疑。他呼籲政府應立即檢視新南向政策的落實方式，確保外籍學生能以學習為主，不被迫承擔過重工作負擔。立委團認為，若不調整，長期可能引發國際批評，影響台灣在教育與人才市場的競爭力。林沛祥表示，教育不應只是填補學校財務缺口的工具，制度設計必須保障學生的學習與生活品質，否則外籍學生將成為政策下的弱勢群體。國民黨團強調，新南向政策應以教育優先為核心，改進措施包括加強學校監管、限制打工時數、提升課程品質，以及提供語言與生活支援，才能真正達到吸引與培養國際人才的目標，避免教育政策淪為「打工政策」。