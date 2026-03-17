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2026世界棒球經典賽（WBC）爆出最大冷門，衛冕軍日本代表隊「侍JAPAN」在8強戰不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。曾兩度奪下WBC最有價值球員（MVP）的傳奇名將「平成怪物」松坂大輔，昨日受邀出演朝日電視台節目《報道Station》，深入剖析日本隊衛冕失敗的關鍵原因，並直言日本職棒（NPB）應考慮導入「投球計時器（Pitch Clock）」。松坂大輔首先稱讚打線的長打火力，但身為投手傳奇，他語帶不甘地表示：「我認為日本隊真正的實力在於投手，看到他們這次受挫真的很可惜，他們的實力絕對不只展現出來的這樣。」他建議日本投手應更有自信，除了防守更要展現「進攻意識」，避免因過於忌憚打者而頻繁以壞球開局，導致陷入球數落後。談到敗因，松坂首先點出「時差」對球員身體的負荷。他指出，日本隊在打完東京巨蛋的預賽後，僅休息三天就必須飛往美國邁阿密應戰，這對球員體能是極大的考驗。「在時差狀態下比賽，對身體的負擔其實非常大。如果能多給一點時間讓球員調整、適應，表現應該會更好。」松坂強調，這並非在為輸球找藉口，而是他作為過來人的深刻感受。除了外在環境，松坂認為制度面的差異也是關鍵。大聯盟目前已全面實施「投球計時器」，但日本職棒尚未引進，這導致日職投手在國際賽中顯得手忙腳亂。松坂分析：「在日本打球的投手習慣了自己的節奏，但在計時器的壓力下，有些人會無法按照自己的步調投球，甚至被迫打亂習慣。為了未來能在國際賽場競爭，日職導入投球計時制度也許是必要的。」