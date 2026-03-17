台灣家居業領導品牌「歐德集團」秉持以人為本的核心價值，深耕幸福企業文化，於農曆年後舉辦海外員工旅遊，由陳國都董事長親自帶領同仁玩遍全世界。今年歐德人的足跡橫跨歐亞兩洲，從瑞士少女峰的雪地壯闊、法國巴黎的浪漫優雅，到義大利米蘭大教堂與西班牙聖家堂的建築美學，同仁在世界級地標中汲取設計靈感。此外，日本東北、泰國清邁、韓國釜山及印尼峇里島的慢活行程，更讓員工體驗文化與冒險，解鎖米其林美食，透過旅行補足能量，展現企業對人才的極致寵愛。
「讀萬卷書不如行萬里路」，陳國都董事長深信唯有幸福的員工，才能帶來滿意的客戶服務。「努力工作、用力玩」，公司不僅犒賞同仁到世界各地旅遊，若加上獎勵旅遊，一年出國次數可達二至三次，是業界知名「全球玩透透」的幸福企業。歐德集團致力於讓同仁在工作與生活間取得精彩平衡，每年的海外旅遊更鼓勵員工攜家帶眷，讓父母與孩子共同見證企業成長。這種將員工視為家人的經營哲學，不僅大幅提高團隊向心力，更讓「歐德人一家人」成為家居產業中最具幸福感的職稱。
誠摯邀請各界菁英一同加入歐德大家庭，舉凡業務設計師、設計師助理、工程技師及國際物流中心廠務技師等職位，期待優秀夥伴入席，一同在專業舞台上發光發熱，並與公司攜手走遍全球，實踐「工作像螞蟻、生活像蝴蝶」的幸福人生，職缺詳情請洽： https://order.pse.is/75lhf9
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