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經濟部與信保基金今(16)日共同舉辦「2026年度中小企業信用保證融資業務績優表彰大會」，台新新光金控子公司台新銀行、新光銀行共囊括6項大獎肯定。台新銀行榮獲「信保金質獎-績優總行」、「信保金質獎-績優授信經理人」、「批保卓越獎」及「協助國內提升薪資水準獎」等4項大獎，新光銀行亦獲頒「信保躍升獎」與「社會責任授信推動獎」2項大獎，顯示台新、新光2家銀行深耕中小企業授信備受肯定。因美國對等關稅政策及全球經貿環境快速變化，讓出口為主的中小企業面臨匯率波動與訂單變化等挑戰，台新銀行、新光銀行均積極響應政策，配合「出口廠商貿易融資利息減碼」措施，只要具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者均可申請，中小企業利率還可減碼1.5%，每家廠商利息費用最高減收新臺幣120萬元，有效降低企業財務負擔，提升資金運用靈活性，協助中小企業穩定接單與擴展國際布局。為配合政府扶植中小企業發展，新光銀行持續積極辦理「國家發展優惠保證措施」、「鼓勵中小企業為員工加薪之額外額度保證措施」及「中小微企業多元發展專案貸款」等方案，搭配「協助中小企業落實數位轉型」、「淨零轉型」、「通路發展」三大策略，提供營運升級轉型所需資金，為協助外銷企業因應關稅政策衝擊，亦運用信保基金「外銷貸款優惠保證加碼信用保證」，協助中小企業維持穩定營運。展望未來，台新銀行、新光銀行將持續善用信保機制與多元融資工具，攜手中小企業迎向轉型升級與全球市場新契機，預計2家銀行於明(2027)年完成合併後，將進一步整合並擴大資源運用，持續深耕優質客群並擴大中小企業客戶數，要當中小企業營運最堅實的後盾。