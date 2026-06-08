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▲左左（左）與右右（右）用拍影片方式，宣布自己從高中畢業。（圖／翻攝自左左IG@zuonixie、右右IG@younixie）

知名童星團體左左（謝佐妮）與右右（謝佑妮）這對雙胞胎在5歲時就出道，可愛模樣在當時擄獲許多姨母粉的心。而如今一轉眼，兩人竟然18歲了，今（8）日還一起拍影片，搞笑秀出高中畢業證書，右右還吶喊：「噢不，沒有高中生的無敵星星了。」粉絲們也感嘆：「時間過得真快，可愛小女孩都已經成年了。」左左右右今日分別在IG分享一段影片，只見左左披著一頭黑長直髮率先出鏡，手一晃就出現了高中畢業證書，接著換染成褐色頭髮、綁著低馬尾的右右，做出射箭姿勢後，同樣變出一張畢業證書。鏡頭再轉回左左，一咬手就變出一束花，右右則用施法的姿勢，變出畢業生的招牌紅花。而左左右右也發表了高中畢業的感言，左左哀號：「噢不～不是帥氣的女高中生了。」右右也吶喊：「噢不，沒有高中生的無敵星星了。」搞笑宣布自己正式從高中畢業，將踏入下一段旅程，讓許多從她們5歲看到現在的粉絲們，都忍不住感嘆時間過得真快，「一眨眼就高中畢業了，時間過得真快，恭喜妳們。」左左右右在2013年5歲時，因翻跳韓國女團Crayon Pop的歌曲〈Bar Bar Bar〉而在網路上大受歡迎。隔年就受邀參演美國電視脫口秀節目《艾倫秀》，還擔任了許多品牌代言人。除此之外，左左右右也曾參與《A咖的路》、《原來1家人》等戲劇演出，還發行過《Party Time》、《左右iPlay》等專輯。但為了專注於課業，兩人皆在2018年就沒再推出作品，幾乎都只透過社群與粉絲交流，而如今女孩們已成年，也讓大家好奇她們未來的動向。