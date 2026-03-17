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中東局勢升高，已讓馬來西亞政府把「先看、先判斷、先出手」擺到經濟決策核心。總理安華16日表示，馬來西亞目前整體經濟仍處於可控範圍，但政府不能只看眼前穩定，更要提早為未來各種風險情境做準備。內閣已同意由國家經濟行動理事會（NEAC）持續監督中東危機對馬來西亞馬經濟的外溢效應，並改為每週深入檢視，顯示官方對能源、物價與供應鏈風險的警戒正在升高。安華（Anwar Ibrahim）在會後透過臉書指出，政府已聽取當前主要經濟指標簡報，研判馬來西亞經濟基礎仍具韌性，但外部不確定性升高，不能掉以輕心。他也強調，接下來不只政府部門要緊盯情勢，產業界也會更積極參與理事會討論，讓政策回應更快、更貼近市場現場。這代表馬來西亞接下來的經濟應對，將不再只是官僚體系的閉門研判，而是朝向政府與企業同步校準的危機管理模式。馬來西亞最新官方統計顯示，2025年第四季經濟成長率為6.3%，2026年1月通膨率為1.6%，失業率則為2.9%，整體基本面仍不算脆弱。也就是說，馬來西亞當前擔心的重點，未必是經濟立刻失速，而是中東衝突若拖長，可能透過油價、運輸與進口成本，把外部壓力一層層傳導進國內，進一步壓縮財政與民生空間。馬來西亞近日坦言，受國際油價攀升影響，每月燃油補貼支出已從約7億令吉（約新台幣51.1億元）暴增至32億令吉（約新台幣233.6億元）。安華政府雖仍維持油價穩定，並表明目前供應大致足以支撐至5月，但補貼成本快速墊高，意味政府即使暫時穩住零售價格，背後財政承受的壓力其實正同步升溫。國家經濟行動理事會本身就帶有濃厚的「危機處理機制」色彩。這個高層平台是在1998年亞洲金融風暴期間成立，目的是辨識核心經濟問題並提出快速應對政策，當年也曾扮演整合公私部門意見的重要角色。如今安華重新強化NEAC的每週討論功能，某種程度上也反映，馬來西亞政府正把這波中東衝擊視為不只是短期油價波動，而是可能牽動更廣泛經濟穩定的外部壓力測試。馬來西亞目前經濟還撐得住，但真正的考驗在於外部風險若持續發酵，政府能否在油價、補貼、供應穩定與民生成本之間維持平衡。對馬來西亞而言，接下來每週一次的NEAC會議，恐怕不只是例行討論，更像是一場場提前部署的壓力測試。