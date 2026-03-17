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霍爾木茲海峽戰火外溢，連商船也成了前線風暴中的受害者。懸掛泰國國旗的散裝貨輪「Mayuree Naree」於本月11日在阿曼外海附近航行時遭炮火擊中，雖然20名泰籍船員已平安獲救並於16日返抵曼谷，但仍有3人疑似受困機艙、至今下落未明。對泰國政府、船公司與家屬而言，這起事件已不只是單一海上意外，更凸顯中東衝突正把全球航運、勞工安全與能源通道一起拖入高風險區。根據泰國外交部與外電資訊，這艘貨輪是在3月11日行經霍爾木茲海峽時遭不明投射物擊中，船尾爆炸後引發火勢，機艙受損。當時船上23名船員中，有20人及時搭乘救生艇撤離，之後由阿曼海軍救起；其餘3人因事發時正在機艙作業，外界研判很可能因此受困船內。這20名獲救船員在阿曼北部卡薩布短暫安置後，16日清晨搭機返抵泰國。泰國外交部表示，曼谷方面這次透過駐馬斯開特大使館、駐阿布達比大使館，以及駐杜拜總領事館協助安排文件、陸路通關與轉機事宜，確保船員能從卡薩布前往馬斯開特，再安全返回曼谷。泰方也公開向阿曼與阿拉伯聯合大公國致謝，顯示這場撤離行動其實仰賴多國協調完成。不過，人回來了，事情還遠遠沒有結束。泰國外交部15日透露，外長席哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）已與伊朗外長通話，要求伊方協助搜尋失蹤的3名泰籍船員，並討論讓泰國商船能安全通過霍爾木茲海峽的安排。船東珍寶航運隨後表示，返國船員除了獲得基本生活照顧，也已安排線上心理輔導，協助緩解遇襲後的壓力與創傷反應；公司並承諾，將依照國際勞動規範支付完整薪資，以及在中東高風險區域工作的特別補償。而對家屬來說，最沉重的仍是資訊不足帶來的焦慮。一名32歲船員妻子向媒體坦言，家屬到現在仍不清楚丈夫先前被送往哪裡、何時能夠返家，公司也沒有提供太多說明。另有失聯船員家屬在泰國東北部受訪時提到，親人只是為了賺錢養家、償還債務才出海，沒想到卻在遙遠戰區邊緣捲入生死未卜的災難。這些說法，也讓外界看見遠洋航運背後常被忽略的勞工處境。伊朗革命衛隊曾警告，若對伊朗的攻擊持續，將不容許中東石油正常外運；而「Mayuree Naree」遇襲案中，伊朗革命衛隊相關聲明甚至稱該船是遭伊朗戰機開火。雖然整起事件的責任歸屬與交戰細節仍有待更多調查，但可以確定的是，原本屬於商業航運的民間船舶，如今已難與地緣衝突切割。對泰國而言，這場危機的後續影響恐怕不只停留在單一船難。泰國外長日前已公開表示，泰國並非衝突當事方，貨船也未載運具爭議性的貨物，照理應獲安全通行。如今曼谷除要求德黑蘭說明與協助搜救，也勢必要重新檢視泰國商船經過中東高風險水域時的安全指引、保險安排與外交應變機制。畢竟，在戰火逼近全球供應鏈的此刻，船員一句「出海才有薪水」背後，代價可能比任何人原先想得都還大。