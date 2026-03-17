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▲許佑正表示，思創全球的生物基原料雙層結構專利技術，可以解決石化產品原物料短缺問題。（圖／業者提供）

美伊戰爭持續升溫，牽動全球能源與原物料市場，直接推升石化原料價格飆漲。GTI集團思創全球總裁許佑正表示，思創全球的生物基原料雙層結構獨家發明專利技術，可以解決石化產品原物料短缺問題，也加速了GTI集團思創全球在美國那斯達克上市的速度跟契機。許佑正表示，美以伊戰爭規模有擴大趨勢，除了三方人民與軍事設施遭受毀損外，石油煉油設施遭損及油輪停滯也帶來油價上漲，直接推升塑膠製品的成本，因塑膠原料如PE、PP、PVC，主要都是由石油提煉而成，短短期間已導致塑膠袋、餐具等包材價格飆漲2成以上，促使塑膠加工廠調漲產品售價。他指出，若高油價持續，因成本轉嫁困難導致需求萎縮，乙烯、丙烯等石化基本原料報價上揚，讓塑膠袋、塑膠杯、吸管、密封條等日常塑膠製品因成本增加而漲價。短期內可能漲幅超過20%，促使民生物價上漲。GTI集團思創全球公司總裁許佑正表示，因為戰爭引發的能源製品短缺，更加凸顯再生能源回收製品的重要性 ，帶動環保再生產業的發展，而思創全球的生物基原料雙層結構獨家發明專利技術，不僅獲得了歐洲、日本、美國、中國大陸.等地的獨家發明專利之外，製作各種原物料製品，也可以解決石化產品原物料短缺的棘手問題，也加速了GTI集團思創全球在美國那斯達克上市的速度跟契機。許佑正強調，他們掌握的生物基原料雙層結構專利技術，乃是根源於深厚的環保概念，隨著地球環境汙染、暖化現象的日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫，歐盟議會2024年因此通過PPWR的法規，認定環境污染源主要是因為廢棄物被亂丟所造成的，歐盟主張要增加回收再生產品的價值性，鼓勵民眾跟廠商增加廢棄物的回收。隨著美以伊戰爭到來，更突顯了能源短缺必須及早有新對策的重要性。許佑正說，戰爭是殘酷而且違反人道的，但是就是這樣一個局勢的轉變，讓GTI思創全球變成目前全球化問題的解決者，也加速了GTI集團思創全球的發展，希望能繼台灣引以為傲的晶片跟AI產業之後，打造世界級的環保跟公益產業巔峰。