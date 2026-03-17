我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電創辦人曹興誠表態欲辭任中華文化總會（簡稱「文總」）執行委員，主因為「中華」2字容易混淆台灣定位。文總今（17）日開會員大會完成更名程序，把英文的「CHINESE」改為「TAIWAN」，秘書長李厚慶說，調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論。中華文化總會英文名稱原本是「The General Association of Chinese Culture」（GACC） ，今召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（NCAT）。文總會長、總統賴清德表示，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流，像是前幾天剛落幕的台灣燈會，文總邀請日本睡魔師結合在地元素創作睡魔燈籠，並與嘉義縣政府合作舉辦TEAM TAIWAN大遊行，為台灣燈會增添多元的生命力。此外，文總推出推廣防災準備的影片、創下收視佳績的《WE ARE 我們的除夕夜》，以及屢獲國際大獎肯定的總統府建築光雕展演，不僅讓世界看見台灣的設計力，也讓文化成為建構國家韌性的重要力量。賴總統說，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，「唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能夠帶著自信，加強台灣文化與國際交流。」李厚慶表示，近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。李厚慶指出，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。依照章程規定，文總每年召開一次會員大會，會員大會授權執行委員會與諮議委員會討論相關議案，其決議須於下次會員大會報告執行情形並完成程序。文總在今日會員大會完成相關報告與程序後，英文名稱正式更名為National Cultural Association of Taiwan。