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▲侯友宜也提到，新北大巨蛋服務對象包含新北市民與國人，更要吸引來自全球各地的旅客，成為留住人潮的國際級園區。（圖／新北是體育局提供）

▲侯友宜表示，新北大巨蛋的選址今年中就會拍板，目標打造一座全方位的園區，進而帶動周邊整體區域發展。（圖／新北是體育局提供）

新北市長侯友宜今（17）日率團參訪全球知名場館設計巨頭Populous亞太區總部，並與共同創辦人保羅亨利（Paul Henry）展開深度對談。針對各界最關心的新北大巨蛋選址問題，侯友宜首度透露，預計今年中就會正式拍板，並強調未來這座場館將不只是運動賽場，更要結合商業、旅宿與遊樂設施，打造成吸引國際觀光客的「全方位園區」。侯友宜此行特別與設計出拉斯維加斯「球體球場（Sphere）」及超過 20 座 MLB 球場的 Populous 團隊交流。會中由副首席建築師馬里昂（Nick Malyon）分享其參與多項大聯盟球場專案的經驗。侯友宜表示，新北大巨蛋不僅是為了服務新北市民與國人，更要以此留住國際人潮。侯友宜強調，新北大巨蛋將以「提早來、留下來、晚點走」為三大主軸，因此在設計階段就必須納入完整的商業機能，讓場館無論是否有賽事舉行，都能發揮其地標性價值，帶動周邊發展。針對外界矚目的場館位置，侯友宜明確指出，選址作業已進入最後階段，計畫於今年中（2026 年中）正式公布。他重申，新北大巨蛋的目標是「讓場館全年都有不同用途」，除了體育賽事外，還要結合演唱會、展覽及社區活動，極大化空間的使用率。Populous全球總監保羅亨利也對新北市的規劃表示支持，並分享其團隊在日本、韓國及澳洲等地的實務經驗，強調如何透過空間整合，「讓沒比賽時，也能把人潮帶進社區」。新北市政府指出，Populous 的作品遍及奧運及各大職業賽場，透過本次交流，市府更了解國際場館的營運模式。未來這項大型公共建設將持續與專業機構合作，成為新北市運動設施規劃的重要里程碑，讓新北市朝向具備國際競爭力的多元運動城市邁進。隨著年中選址定案日漸逼近，新北大巨蛋究竟會落腳何處，已成為大台北地區房市與體育界最熱門的討論話題。