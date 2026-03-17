2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰將於明（18）日點燃戰火，由地主美國隊對決委內瑞拉。然而，就在這場頂尖對決前夕，美國隊傳出極大噩耗。本屆表現神勇的守護神米勒（Mason Miller）與資深佈局投手貝德納（David Bednar），因母球團聖地牙哥教士、紐約洋基2隊擔心登板過多影響新球季，有可能雙雙缺席最後的冠軍爭奪戰。這對連兩場在淘汰賽遭遇投手戰的美國隊來說，無疑是致命的打擊。
守護神米勒恐強制關機 教士監督：必須謹慎評估
根據美媒《The Athletic》報導，教士隊總教練史塔曼（Craig Stammen）今日在春訓基地受訪時坦言，球團正與美國隊及米勒本人密切保持聯繫，並暗示這名「被打擊率0」的終結者可能無法在決賽上場。
史塔曼表示，球團必須像對待所有投手一樣，根據登板後的身體恢復狀況來決定下次上場時機，而非僅因大賽當前就盲目起用，「我們在計算他的下一場出賽時間，目前還沒決定（決賽）是否能投，這取決於賽前的狀況評估。」報導指出，若米勒在決賽上場，將是他在5天內的第3度登板，這讓母隊教士隊感到極大不安。
米勒本人在練習場受訪時，語氣也顯得矛盾：「雖然我很想投，但同時必須做出理性的判斷。如果我堅持說『我可以』，我相信團隊會尊重我的判斷。」
貝德納也傳缺席 洋基憂79球負荷過重
不只是米勒，效力於洋基隊、目前代表美國隊出任佈局投手的貝德納（David Bednar）也被傳出缺陣消息。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在X上的爆料，貝德納本屆賽事已出賽4場，合計投了79球，防禦率同樣是完美的0.00。由於用球數已接近負荷上限，洋基球團也開始對其決賽的出賽與否施壓。
決賽前夕暗雲壟罩 德羅薩調度陷困境
美國隊在本屆賽事中，防線最穩固的兩根支柱便是米勒與貝德納。兩人至今合計8局投球無失分，是美國隊能一路過關斬將殺入決賽的保險。英媒《每日鏡報》（Daily Mirror）美國版直指，這對美國隊是「重大的痛手」。
美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）與投手教練派提特（Andy Pettitte）目前面臨極大難題：如何在爭取國家榮譽與維護球員職業生涯之間取得平衡？面對打線火燙的委內瑞拉，若這兩位防禦率 0.00 的牛棚大將無法出戰，美國隊的奪冠之路將蒙上一層陰影。
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根據美媒《The Athletic》報導，教士隊總教練史塔曼（Craig Stammen）今日在春訓基地受訪時坦言，球團正與美國隊及米勒本人密切保持聯繫，並暗示這名「被打擊率0」的終結者可能無法在決賽上場。
史塔曼表示，球團必須像對待所有投手一樣，根據登板後的身體恢復狀況來決定下次上場時機，而非僅因大賽當前就盲目起用，「我們在計算他的下一場出賽時間，目前還沒決定（決賽）是否能投，這取決於賽前的狀況評估。」報導指出，若米勒在決賽上場，將是他在5天內的第3度登板，這讓母隊教士隊感到極大不安。
米勒本人在練習場受訪時，語氣也顯得矛盾：「雖然我很想投，但同時必須做出理性的判斷。如果我堅持說『我可以』，我相信團隊會尊重我的判斷。」
不只是米勒，效力於洋基隊、目前代表美國隊出任佈局投手的貝德納（David Bednar）也被傳出缺陣消息。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在X上的爆料，貝德納本屆賽事已出賽4場，合計投了79球，防禦率同樣是完美的0.00。由於用球數已接近負荷上限，洋基球團也開始對其決賽的出賽與否施壓。
決賽前夕暗雲壟罩 德羅薩調度陷困境
美國隊在本屆賽事中，防線最穩固的兩根支柱便是米勒與貝德納。兩人至今合計8局投球無失分，是美國隊能一路過關斬將殺入決賽的保險。英媒《每日鏡報》（Daily Mirror）美國版直指，這對美國隊是「重大的痛手」。
美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）與投手教練派提特（Andy Pettitte）目前面臨極大難題：如何在爭取國家榮譽與維護球員職業生涯之間取得平衡？面對打線火燙的委內瑞拉，若這兩位防禦率 0.00 的牛棚大將無法出戰，美國隊的奪冠之路將蒙上一層陰影。