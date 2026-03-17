我是廣告 請繼續往下閱讀

阪神虎新生代代表森下翔太代表日本武士參加世界棒球經典賽（World Baseball Classic），其中在八強賽接替傷退的鈴木誠也，在關鍵打席鎖定低角度球，掃出擊出關鍵三分砲，讓日本武士一度取得領先。而在回國後，在今天面對千葉羅德海洋隊的熱身賽即登板先發，森下兩打席獲得一次保送，未能擊出安打，森下翔太受訪時談到，時差的影響不大，會好好吃飯、休息來調整時差，反思今天在打擊表現，他說：感覺狀態還沒有調整好，我希望能夠做得更好。森下翔太帶著極大的信心回到日本，但他再次強調回到球隊後有一種緊繃感：「在離開的這段期間，有許多隊友都在練習外野的位子，所以之後我必須要拿出好表現，不然球迷就會覺得之前的我更好，我必須要更努力的訓練。」日媒評價：阪神虎這位年輕強棒，將以謙遜的態度展開新賽季。