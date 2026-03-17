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主打外泌體科技的保養品牌KC SKIN 旗下精華液系列，近期獲選登上日本最具公信力的美妝評測雜誌《LDK the Beauty》四月刊專題評鑑。在雜誌不接受廣告、全產品自費購入的嚴格盲測機制下，KC SKIN 緊緻精華液與亮白精華液雙雙取得最高等級「必買（Best Buy）」推薦。消息傳出後，品牌在日本潮流選品通路 LOFT 的銷量隨即攀升，引發一波搶購熱潮。《LDK the Beauty》之所以能在競爭激烈的日本美妝圈擁有不可撼動的地位，源自對「消費者視角」的絕對堅持。該雜誌由總部位於東京的晋遊舎（Shinyusha）出版。2015年，晋遊舎將旗下綜合評比月刊《LDK》的實測精神延伸，創立了專攻美容與化妝品評測的《LDK the Beauty》。這本被業界譽為「美妝界米其林指南」的雜誌，最大的特色便是主打「世界唯一真心話評測」。為了徹底切斷品牌干預評測的可能性，雜誌堅守「不刊登品牌廣告」的鐵律，全數受測產品皆由編輯團隊自費購入。這種真實呈現產品優缺點的獨立運作模式，使其成為眾多消費者心中的「防踩雷聖經」。在《LDK the Beauty》的實驗室裡，無論是平價藥妝還是頂級專櫃品牌，皆須接受一視同仁的殘酷檢驗。雜誌每年針對超過 3,000 項美妝產品進行系統化測試。評測陣容極具專業度，不僅擁有專屬實驗室，更匯集了前化妝品開發人員、皮膚科醫師與專業彩妝造型師等跨領域專家。唯有表現最頂尖的產品，方能獲頒極具指標性的「Best Buy（最佳推薦）」認證。在《LDK the Beauty》四月刊「最新保養品哪些值得買？」的專題中，雜誌將「外泌體」（台灣法規將植物源外泌體稱作「胞外體」）列為推薦關鍵字 No.2。面對市場上眾多標榜外泌體的產品，KC SKIN 憑藉其主打的「世界首創雙外泌體配方（Wエクソソーム処方）」，成功被雜誌挑選為該類別的重點評鑑對象。該系列精華液的核心亮點，在於結合了「積雪草」與「乳酸菌」兩種來源的外泌體（胞外體），並搭配多種神經醯胺與菸鹼醯胺。此複合成分訴求在保養過程中兼顧肌膚的保濕與彈力，防止肌膚粗糙，從配方設計階段便展現出高度的科學企圖心。在經歷了雜誌評鑑團隊嚴苛的儀器量測與專家盲測後，KC SKIN 的三款精華液交出了極其亮眼的成績單：亮白款精華液：在「保濕力」、「成分」及「使用感」三項指標均獲評為「佳」，成功奪下「必買！（買い！）」推薦。評測團隊特別指出，該產品具有適當的濃稠度且延展性極佳，能為肌膚帶來不黏膩的水潤感。「緊緻款」精華液同樣在三大指標全數拿下「佳」，並獲頒「必買！」殊榮。評測員對於其上臉後優異的潤澤感給予一致好評。「修護款」精華液被評為有些微黏膩感，喜好因人而異，則在此次實測中拿下了「優」的評價。獲得《LDK the Beauty》「Best Buy」推薦的產品，可取得雜誌官方授權的「Best Buy」認證貼紙，張貼於產品包裝上作為品質背書。這項認證在日本零售通路中具有高度辨識度，消費者在賣場選購時即可透過貼紙快速識別經權威評測認可的商品。KC SKIN 獲得認證後，品牌在日本知名潮流生活選品通路 LOFT 的銷售表現隨即出現顯著成長，帶動一波消費者搶購熱潮。LOFT 為日本具代表性的潮流複合式選品店，以引進國內外話題性生活風格與美妝商品著稱，通路表現常被視為日本美妝消費趨勢的風向指標。