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台灣好手王彥程，曾被韓華鷹總教練點評百分之百會入選國家隊，今（17）日在個人第二場熱身賽先發面對斗山雄，繳出了4.1局無失分的好投，共送出了六次三振，表現較上一次明顯回穩許多。目前將全力爭取開季五號先發。今日王彥程主投4.1局，78顆球中有50顆好球，送出6次三振，另有兩次保送，最快球速來到148公里，搭配二縫線速球、滑球、曲球、變速球。相較於上次，三局被擊出2支安打掉3分，韓媒《SPORTS東亞》今日評價王彥程的滑球軌跡相當犀利，儘管用球數偏多，但變化球位移跟球威都有明顯提升。韓華鷹前4號先發為柳賢振、文棟柱、赫南德茲（Wilkel Hernandez）與歐文·懷特（Owen White），王彥程持續透過好表現爭取先發機會，作為隊史首位亞洲外援身分，球團期待王彥程今年表現。