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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰將於明（18）日在邁阿密點燃戰火。地主美國隊將由右投麥克林（Nolan McLean）掛帥，對決委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。然而，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）目前正陷入一個「究極二選一」的難題：究竟該派上本屆手感冰冷、但有左右開弓優勢的全壘打王勞雷（Cal Raleigh），還是近期打擊火熱的史密斯（Will Smith）擔綱先發捕手？勞雷去年是美聯MVP呼聲很高的球員，生涯有有153轟和376分打點，他在2025年創下兩項MLB紀錄，包括：捕手單季最多全壘打（60支）左右開弓打者單季最多全壘打（60支）。美國隊兩名捕手在本屆賽事的進攻表現落差極大。效力於水手隊的勞雷，去年甫以60轟榮膺美聯全壘打王，但在本屆大賽出賽3場，至今9打數0安打，打擊率仍為0。相比之下，來自道奇隊、擁有世界大賽連霸經驗的史密斯，本屆出賽3場，繳出10打數3安打、打擊率3成的穩定發揮。若單看短期賽的擊球手感，史密斯無疑是首選。４然而，捕手位置並非只看打擊。根據《MLB官網》分析，勞雷有兩大優勢可能讓他獲得先發機會，勞雷的防守評價高於史密斯，且身為「左右開弓（Switch Hitter）」打者，能提供打線更高的戰術彈性。另外，面對委內瑞拉先發左投羅德里奎茲，勞雷生涯對戰為2打數1安打 並有1次保送；而史密斯對戰雖然對戰數較多，卻是慘澹的8打數1安打，且吞下多達4次三振，相性明顯較差。《MLB官網》指出，教練團常需要在重要比賽中展現精妙的調度。儘管史密斯近況極佳，讓他在先發競爭中保有強力依據，但考慮到勞雷的防守穩定度及對戰優勢，德羅薩總教練是否會堅持「信任」這位全壘打王在冠軍賽觸底反彈，將是影響美國隊能否成功二連霸的關鍵。