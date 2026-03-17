2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）最終決賽將於明日（台灣時間18日）在邁阿密球場震撼登場，由尋求奪回王座的地主美國隊，對陣隊史首度殺入決賽的南美強權委內瑞拉。委內瑞拉預計派出先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）迎戰，而美國隊陣中有一名「神祕殺手」被視為奪冠的關鍵X因子，他就是明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。
美國隊奪冠X因子 布萊格曼很會打羅德里奎茲
儘管布萊格曼在本屆賽事表現平平，出賽4場累積打擊率僅1成82，但美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）預計仍會在決賽將其排入先發。原因無他，布萊格曼生涯對戰委內瑞拉先發羅德里奎茲的數據極其誇張，堪稱「天敵」。
根據統計，布萊格曼生涯面對羅德里奎茲27個打數敲出9支安打，其中包括3發全壘打與2支二壘安打，進攻三圍高達 .333/.419/.741。在賈吉（Aaron Judge）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重砲面臨決賽高壓時，布萊格曼若能發揮「剋星」的表現，將能有效串聯攻勢，成為美國隊最可靠的火力掩護。
德羅薩用兵靈活，是時候隊上多明尼加一戰，他就參考對戰紀錄，換上生涯對塞維里諾（Luis Severino）總計9打數7安打的韓德森（Gunnar Henderson）取代布萊格曼先發，收到效果。韓德森果真敲出關鍵追平轟，最終幫助美國贏球。因此有理由相信他再次相信數據，推上老將布萊格曼抗敵。
《運動畫刊》排出的美國隊預計先發陣容：
小威特（Bobby Witt Jr.） - 游擊手
哈波（Bryce Harper） - 一壘手
賈吉（Aaron Judge） - 右外野手
舒瓦伯（Kyle Schwarber） - 指定打擊
布萊格曼（Alex Bregman） - 三壘手
史密斯（Will Smith） - 捕手
安東尼（Roman Anthony） - 左外野手
圖朗（Brice Turang） - 二壘手
克羅阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） - 中外野手
先發投手：麥克林（Nolan McLean）
委內瑞拉來勢洶洶 邁向首冠
委內瑞拉本屆表現韌性十足，不僅在八強戰逆轉擊敗衛冕軍日本隊，準決賽也克服落後逆襲義大利。隊中頭號威脅非賈西亞（Maikel Garcia）莫屬，他目前以4成35打擊率及1.110的攻擊指數領跑全隊，是美國隊投手群必須嚴防的首要目標。
雖然美國隊在投幣後取得「主場球隊」資格，但外界預期邁阿密現場將湧入大量委內瑞拉球迷，氛圍可能更偏向委國主場。美國隊能否靠著麥克林（Nolan McLean）的先發與布萊格曼的「對戰優勢」壓制對手，捍衛地主榮耀，全球球迷正拭目以待。
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儘管布萊格曼在本屆賽事表現平平，出賽4場累積打擊率僅1成82，但美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）預計仍會在決賽將其排入先發。原因無他，布萊格曼生涯對戰委內瑞拉先發羅德里奎茲的數據極其誇張，堪稱「天敵」。
根據統計，布萊格曼生涯面對羅德里奎茲27個打數敲出9支安打，其中包括3發全壘打與2支二壘安打，進攻三圍高達 .333/.419/.741。在賈吉（Aaron Judge）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重砲面臨決賽高壓時，布萊格曼若能發揮「剋星」的表現，將能有效串聯攻勢，成為美國隊最可靠的火力掩護。
德羅薩用兵靈活，是時候隊上多明尼加一戰，他就參考對戰紀錄，換上生涯對塞維里諾（Luis Severino）總計9打數7安打的韓德森（Gunnar Henderson）取代布萊格曼先發，收到效果。韓德森果真敲出關鍵追平轟，最終幫助美國贏球。因此有理由相信他再次相信數據，推上老將布萊格曼抗敵。
小威特（Bobby Witt Jr.） - 游擊手
哈波（Bryce Harper） - 一壘手
賈吉（Aaron Judge） - 右外野手
舒瓦伯（Kyle Schwarber） - 指定打擊
布萊格曼（Alex Bregman） - 三壘手
史密斯（Will Smith） - 捕手
安東尼（Roman Anthony） - 左外野手
圖朗（Brice Turang） - 二壘手
克羅阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） - 中外野手
先發投手：麥克林（Nolan McLean）
委內瑞拉來勢洶洶 邁向首冠
委內瑞拉本屆表現韌性十足，不僅在八強戰逆轉擊敗衛冕軍日本隊，準決賽也克服落後逆襲義大利。隊中頭號威脅非賈西亞（Maikel Garcia）莫屬，他目前以4成35打擊率及1.110的攻擊指數領跑全隊，是美國隊投手群必須嚴防的首要目標。
雖然美國隊在投幣後取得「主場球隊」資格，但外界預期邁阿密現場將湧入大量委內瑞拉球迷，氛圍可能更偏向委國主場。美國隊能否靠著麥克林（Nolan McLean）的先發與布萊格曼的「對戰優勢」壓制對手，捍衛地主榮耀，全球球迷正拭目以待。