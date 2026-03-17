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今（17）日北海道火腿鬥士官辦熱身賽前，林家正正式轉為支配下選手，並在今日迎來熱身賽初登板。不論是在12強或是今年經典賽，林家正擔任中華隊主戰捕手皆展現絕佳領導能力，特別是這次對上南韓的比賽上演精彩盜壘阻殺，以及與古林搭配4.1局掉一分的好投，因此獲得火腿球團青睞，日媒推估林家正合約為一年1600萬日圓（約332萬台幣）今日北海道火腿對橫濱DeNA的比賽中，林家正八局上場接替先發捕手田宮裕涼上場蹲捕，搭配右投福谷浩司，兩人該半局聯手上演三上三下，送出1次三振。9局上火腿再換投，由左投上原健太與林家正搭配，該局被敲出1安，也送出1K。8局下林家正為首名打者，面對過去2年效力大聯盟教士隊的橫濱洋投雷諾茲（Sean Reynolds）的速球，敲出二壘高飛球出局。9局下林家正1出局後面對山崎康晃，對高角度速球揮空三振，最終橫濱與火腿5：5和局作收。