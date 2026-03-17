佐佐木朗希明日（台灣時間早上9：05）將迎來春訓第三次登板對戰皇家隊，前兩次登板表現不盡理想，兩場先發出賽，一共投了3.1局，雖然飆出5次三振，但也有5次保送，被打了7支安打，包含一支滿貫全壘打，投手防禦率高達18.9，WHIP值也高達3.00。

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前次小聯盟登板成績亮眼
在前幾次登板不盡理想的情況下，球團決定讓佐佐木朗希先發登板與白襪隊小聯盟的練習賽，在這場比賽中他展現了極佳的宰制力，在四局的投球中僅用了59球，被敲出一支安打，飆出了九次三振。若能維持極佳表現，將十分有利佐佐木朗希爭取球隊第四號或五號先發。

總教練羅伯斯給予極高肯定
總教練羅伯斯（Dave Roberts）在接受當地媒體SportNet LA採訪時被問到朗希是否會進入開季輪值，他表示：「我無法想像有一個世界，是佐佐木沒有進入先發輪值的。」並且給予高度信任「我相信他的表現會持續變好，也相信他能調整好狀態到足以進入先發輪值，以他的天賦跟他的努力，我認為他只會變得更好。」

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