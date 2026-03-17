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美國總統川普（Donald Trump）原預計於月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將隨行，但他曾遭中國制裁、禁止入境，對此，中國外交部指稱，制裁措施針對的是「魯比奧」先生擔任參議員期間的涉華言行。有分析認為這是間接證實盧比歐已獲得解禁。中國外交部官網顯示，有記者在16日舉行的外交部例行記者會提問，盧比歐（Marco Rubio）自2020年受到中國制裁，這是否會影響盧比歐隨同川普訪中？中國外交部發言人林劍回應，「中方制裁措施針對的是魯比奧（盧比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。盧比歐擔任美國參議員期間，曾多次針對新疆、香港議題批評中國，也因此遭北京列入制裁名單。去年初接任國務卿時，中國外交部長王毅在首次通話時，也曾提醒盧比歐「好自為之」。香港星島日報網引述分析人士說法，過去被視為「反華急先鋒」的盧比歐，過去曾兩度被北京制裁禁止入境，中國外交部昨天的表態間接證實盧比歐已獲「解禁」事實上，在去年年初盧比歐就任美國國務卿時，就有網友注意到，中國外交部、官媒新華社等官方通稿中，將Marco Rubio的官方譯名，從「盧比奧」改為「魯比奧」，當時外媒也曾在記者會上問及，這是否與盧比歐被北京制裁有關，發言人毛寧回應，與中文譯名相比，更重要的是他的英文名字，「我可以告訴你的是，中方制裁針對的是損害中國正當利益的言行。」不過，許多網友就笑說，這是北京的「自我解套」、「下台階」，可以解釋說「我們制裁的是盧比奧，不是魯比奧」、「改了名字他就能來了」。