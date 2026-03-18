我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰今（18）日開打，委內瑞拉在比賽前隊打擊發揮明顯優於美國對，在第2局靠著安打、保送和1次暴投得分之後，第五局阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出全壘打，幫助球隊再得1分，目前2：0領先。羅德里奎茲（E. Rodriguez）今天只用51球就投完4局，投出1次保送、被敲1支安打，送出4次三振，他的好投也幫助球隊持續取得領先。而在5局上半，委內瑞拉又有攻勢，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）面對麥克林一顆96 mph的四縫線速球塞在內角，直接被扛初看台之外，形成一發陽春砲，委內瑞拉2：0領先。首局兩位投手都丟得很有效率，接不到10球就抓到3個出局數，沒有失分，麥克林前兩局其實分別有阿庫尼亞（R. Acuna Jr.）、托瓦（E. Tovar）被敲出安打，但他皆能順利化解危機，沒又被委內瑞拉得分。第3局委內瑞拉攻勢再起，培瑞茲（Salvador Perez）敲安上壘後，阿庫尼亞選到保送，首次進站到得點圈，之後要對上近況絕佳的賈西亞（Maikel Garcia），之後暴投讓壘上跑者往前推進，打者也成功將球掃到外野，讓委內瑞拉先馳得點。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在冠軍戰維持了高度侵略性的打序，由本屆表現優異的小威特（Bobby Witt Jr.）擔任開路先鋒，賈吉（Aaron Judge）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）坐鎮中心打線，捕手則由手感較佳的史密斯（Will Smith）擔綱。【美國隊先發打序】小威特（Bobby Witt Jr.） - 游擊手 (SS)哈波（Bryce Harper） - 一壘手 (1B)賈吉（Aaron Judge） - 右外野手 (RF)舒瓦伯（Kyle Schwarber） - 指定打擊 (DH)布萊格曼（Alex Bregman） - 三壘手 (3B)安東尼（Roman Anthony） - 左外野手 (LF)史密斯（Will Smith） - 捕手 (C)圖朗（Brice Turang） - 二壘手 (2B)巴克森（Byron Buxton） - 中外野手 (CF)先發投手：麥克林（Nolan McLean）委內瑞拉本屆打線極其火燙，賈西亞（Maikel Garcia）目前累積10支安打為全大賽之冠，阿拉耶茲（Luis Arraez）更有 10 分打點。相較於準決賽，資深強打捕手培瑞茲（Salvador Perez）今日重回先發名單，為球隊提供更穩定的防守核心。【委內瑞拉先發打序】阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.） - 右外野手 (RF)賈西亞（Maikel Garcia） - 三壘手 (3B)阿拉耶茲（Luis Arraez） - 一壘手 (1B)蘇亞雷斯（Eugenio Suárez） - 指定打擊 (DH)托雷斯（Gleyber Torres） - 二壘手 (2B)托瓦爾（Ezequiel Tovar） - 游擊手 (SS)阿布瑞尤（Wilyer Abreu） - 左外野手 (LF)培瑞茲（Salvador Perez） - 捕手 (C)楚里歐（Jackson Chourio） - 中外野手 (CF)先發投手：羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）兩隊上一次在WBC交手是2023年的八強賽，當時美國隊靠著透納（Trea Turner）在八局下的逆轉滿貫砲以9：7險勝委內瑞拉。本次委內瑞拉捲土重來，目標是奪下隊史首座冠軍盃，而美國隊則要挑戰成為經典賽史上第二支成功衛冕（繼 2006、2009 日本隊後）的球隊。這場集結超過20位MLB全明星球員的巔峰對決，將決定誰才是當今世界最強的棒球王國。