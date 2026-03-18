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奧克拉荷馬城雷霆隊今（18）日客場挑戰奧蘭多魔術隊，場上出現了NBA美國職籃（National Basketball Association）有趣一幕。在這一場比賽第二節，雷霆隊悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），在防守過程中竟然拿起自己脫落的左腳球鞋，直接賞了對手一記「火鍋」。雖然精準攔截，但這項創舉隨即被裁判認定違規，卡魯索不僅被吹判投籃犯規，還加碼領到一次技術犯規。意外發生在第二節末段，現年32歲的卡魯索在一次防守跑動中不慎踉蹌，導致左腳球鞋當場掉落。但他並未因此停止防守，而是展現極高的競技鬥志，迅速撿起球鞋並繼續參與回防。當魔術隊新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）切入試圖上籃時，卡魯索竟然順勢揮動手中的左腳球鞋，精準地將球拍掉。這記別開生面的「蓋火鍋」動作令全場觀眾與解說員目瞪口呆，充分展現了他「隨時準備戰鬥」的防守態度。雖然卡魯索的反應極快，但根據NBA規則，球員不得使用球鞋或其他異物干擾比賽或影響投籃。裁判隨即鳴哨，判定卡魯索在達席爾瓦投籃時犯規，並因為這項非合法的防守動作額外加判一次技術犯規。雷霆隊與魔術隊半場戰罷，雷霆暫時以51：50領先一分。卡魯索這記「球鞋火鍋」雖然代價慘痛，卻也成為今日聯盟最熱門的社群話題，再次印證了他為了贏球不惜一切代價的拚戰精神。