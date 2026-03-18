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代表多明尼加參加世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的球星塔提斯（Fernando Tatis Jr）在台灣時間（１８）日在個人IG帳號正式宣傳與日本伊藤園的合作，讓許多球迷笑稱：塔提斯居然真的接到電話了。事情的起因是塔提斯再一次賽後記者會上，看到桌上擺的伊藤園綠茶，原先隊友索托（Juan Soto）欲將「大谷翔平」的代言拿走，沒想到塔提斯竟拿起來，直接比出打電話的手勢，開玩笑地向品牌方喊話：「快跟我簽約」，意外促成這次合作。塔提斯在IG寫下，「謝謝伊藤園主動聯絡我，於是就有了這次合作。真的很好喝。好喝！我愛日本，也愛綠茶。」並發出自己喝茶的影片，還特地用日文笑著說出「伊藤園、Oi Ocha、好喝！」展現十足誠意。這次塔提斯向伊藤園自薦成功，成為了這次經典賽有趣的插曲，日本球迷表示：「我太高興Tatis喝日本茶了！」、「伊藤園，請推出Tatis瓶裝的Oi Ocha吧！我要整箱整箱地買！！」