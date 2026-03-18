2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全球，收視數據在今（18）日正式揭曉，再度刷新歷史紀錄。根據《FOX Sports》公布的最新數據，週一上演的美國對陣多明尼加準決賽，全美平均收視人數高達736.9萬人，最高峰值更突破817萬人，不僅創下經典賽史上單場最高的收視紀錄，更在強碰奧斯卡金像獎以及NCAA「瘋狂三月」名單揭曉節目的情況下，逆勢奪下週末全美運動賽事收視冠軍。
力壓奧斯卡金像獎！經典賽成為全美週末最強秀
這場由美國隊以2：1險勝多明尼加、強勢挺進決賽的巔峰對決，展現了季後賽等級的張力與球星魅力。儘管比賽時段與全球影壇盛事奧斯卡頒獎典禮撞期，但棒球熱潮依舊無法擋。
數據顯示，這場準決賽在FS1頻道與FOX Deportes平台同步播出，平均收視人數達7,369,000人。這項數字不僅打破了經典賽自開辦以來的轉播紀錄，更是FS1電視台自2019年以來，收視率最高的一場LIVE轉播，目前在該頻道史上排名第9 ，證明棒球國際賽已成為具備全球影響力的超級品牌。
收視高峰破817萬！「美多大戰」見證棒球新紀元
隨著比賽進入後半段的膠著戰，收視曲線也一路攀升，在美國隊拿下勝利、連續第3屆闖進經典賽冠軍戰的時刻，吸引了超過817萬人同時在線。與往年相比，2026年經典賽的整體收視率呈現爆發式成長，顯示出棒球運動在國際化推廣上的巨大成功。
《FOX Sports》公關部門在社群平台X上興奮發文表示：「#WBC 完美接住了這份熱度！美國隊擊敗多明尼加、奪下決賽門票的瞬間，成就了史上收視最強的經典賽轉播。」
美媒《ClutchPoints》分析，這種「年增率」極高的成長，代表棒球運動已跨越傳統受眾，成功吸引了大量休閒球迷與年輕族群。隨著美國與委內瑞拉的冠軍戰登場，全球都在期待，這項「棒球界奧斯卡」是否會再度推升收視神話，將棒球運動推向全新的紀元。
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這場由美國隊以2：1險勝多明尼加、強勢挺進決賽的巔峰對決，展現了季後賽等級的張力與球星魅力。儘管比賽時段與全球影壇盛事奧斯卡頒獎典禮撞期，但棒球熱潮依舊無法擋。
數據顯示，這場準決賽在FS1頻道與FOX Deportes平台同步播出，平均收視人數達7,369,000人。這項數字不僅打破了經典賽自開辦以來的轉播紀錄，更是FS1電視台自2019年以來，收視率最高的一場LIVE轉播，目前在該頻道史上排名第9 ，證明棒球國際賽已成為具備全球影響力的超級品牌。
收視高峰破817萬！「美多大戰」見證棒球新紀元
隨著比賽進入後半段的膠著戰，收視曲線也一路攀升，在美國隊拿下勝利、連續第3屆闖進經典賽冠軍戰的時刻，吸引了超過817萬人同時在線。與往年相比，2026年經典賽的整體收視率呈現爆發式成長，顯示出棒球運動在國際化推廣上的巨大成功。
《FOX Sports》公關部門在社群平台X上興奮發文表示：「#WBC 完美接住了這份熱度！美國隊擊敗多明尼加、奪下決賽門票的瞬間，成就了史上收視最強的經典賽轉播。」
美媒《ClutchPoints》分析，這種「年增率」極高的成長，代表棒球運動已跨越傳統受眾，成功吸引了大量休閒球迷與年輕族群。隨著美國與委內瑞拉的冠軍戰登場，全球都在期待，這項「棒球界奧斯卡」是否會再度推升收視神話，將棒球運動推向全新的紀元。