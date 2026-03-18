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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日在邁阿密點燃戰火，由美國隊迎戰強敵委內瑞拉。身為地主美國隊隊長、現役大聯盟最強重砲的賈吉（Aaron Judge）以「第3棒、右外野手」身分先發上陣，不料在前兩打席連續遭到三振，關鍵時刻未能挺身而出，再度引發美國網友對他「大賽就軟手」的猛烈砲轟。值得一提的是，委內瑞拉先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）面對星光熠熠的美國打線，繳出4.1局僅被敲出1支安打、無失分、飆4K的超水準演出。羅德里奎茲今日開賽便展現極佳的壓制力，不僅球速催得出來，控球更是精準鎖定在好球帶低處。最令球迷驚艷的，莫過於他對美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）的絕對封鎖。首局羅德里奎茲便以一顆外角壓線的好球，讓賈吉站著動彈不得遭到三振，甚至一度留在原地與主審爭論；隨後在第4局再度對壘，羅德里奎茲展現多變的球路，讓賈吉揮棒落空吞下今日個人第2K。面對這支身價不凡的大聯盟明星軍團，這位經驗豐富的左投完全掌握了場上的節奏，直到3局才被敲出全場唯一的安打。為了奪回世界第一，美國隊今年最早點頭參賽的便是3屆MVP得主賈吉。雖然他在預賽曾敲出2發全壘打展現威力，但進入決勝輪後，打擊手感卻明顯降溫。賈吉在大聯盟例行賽貴為最強全壘打王，但過往在季後賽常出現三振暴增、打擊率狂跌的現象，加上他從來沒拿過冠軍，也因此被貼上「大賽就軟手」的標籤。今日冠軍戰前兩次打席毫無存在感，讓現場的大批委內瑞拉球迷瘋狂慶祝。社群平台X上的美國球迷紛紛崩潰留言：「賈吉也表現太糟了吧」、「大賽的法官，果然沒讓我們失望」、「又是熟悉的三振」、「看到哭，這不是我們要的隊長」。儘管全體隊員今日賽前特地換上冰球國家隊戰袍，希望能延續金牌氣勢，但隊長賈吉的低迷無疑為美國隊的衛冕之路蒙上陰影。面對委內瑞拉鐵牛棚的強力威脅，美國隊急需賈吉在比賽後半段一棒定江山，否則「大賽軟手」的汙名恐將伴隨這位巨星直到新球季開打。