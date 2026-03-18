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立法院司法法制委員會今（18）日邀請法務部長鄭銘謙業務報告，報告中提到，法務部2025年全國性及整合型專案清查成果，計有「發掘貪瀆線索」38件，「函送一般非法」100 件，「追究行政責任」114人次，節省國家公帑或增加國庫收入8,516萬1,346元。國民黨立委吳宗憲質疑，這38件竟然沒有監察委員濫用公務車事件。2025年6月，時任監察院秘書長李俊俋遭指疑以公務車接送寵物；監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也遭質疑以公務車處理私事。李俊俋為此請辭，現為政策會首席副執行長兼主席特助。至於其他3人，監院今年2月初公布懲處結果，林郁容用公務車接送子女，逾越一般認知合宜使用車輛範圍，須「以口頭或書面於院會時道歉」；王榮璋搭公務車赴理髮院理髮，處分「促其注意」；蘇麗瓊治療牙痛，搭公務車目的為避免執行中的公務中斷，尚且合乎情理，難予苛責。吳宗憲今在立院司法法制委員會質詢時問，法務部近期報告中列出的38件貪瀆線索，但該38件案件中並未納入相關內容，雖然監院紀律委員會已就部分監委使用公務車情形進行調查，但政風體系卻未介入，恐形成監督空窗。他認為，公有財務管理本屬政風業務範圍，若未啟動調查，恐讓政風體系的功能受到質疑。吳宗憲並舉例指出，根據監察院先前說明，有監委使用公務車接送親友、前往理髮或就醫等情形，部分僅被要求注意或未予究責。他質疑，若此標準適用，是否代表全國公務員未來比照辦理即可，政風單位也無須調查，恐造成標準不一致的問題。對此，廉政署長謝名冠回應，各機關仍將依「公務車使用管理廉政指引」進行控管，並已要求各政風單位協助檢視公務車使用風險；至於監察院部分，亦表示其政風單位已有進行內部檢討。吳宗憲最後要求廉政署於一個月內提出書面說明，釐清監察院政風體系是否啟動調查，以及相關廉政指引與監察院紀律委員會結論是否存在落差，並強調政府應建立一致標準，避免對不同層級公務員採取不同尺度。