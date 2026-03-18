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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍決賽今（18）日於邁阿密隆重登場，尋求衛冕的地主美國隊雖然目前陷入苦戰，但在比賽中段寫下了經典賽史上最璀璨的投手紀錄。隨著先發投手麥克林（Nolan McLean）與中繼投手凱勒（Mitch Keller）接連送出三振，美國隊本屆賽事已累計81次三振，正式超越2023年日本隊創下的80次紀錄，成為WBC歷史上單屆奪三振次數最多的球隊。過去20年來，日本隊（侍 Japan）一直以強大的投手戰力聞名，並包攬了單屆三振次數的前四名紀錄。然而，本屆美國隊在總教練德羅薩（Mark DeRosa）與投手教練派提特（Andy Pettitte）的帶領下，展現了與以往不同的投手宰制力：2026年美國隊：81次三振（截至決賽5局，紀錄持續更新中）2023年日本隊：80次三振2009年日本隊：75次三振2013年日本隊：74次三振這項新紀錄的誕生，象徵著大聯盟頂尖投手在國際短週期的賽事中，仍具備極高的壓制能力。美國隊先發投手麥克林今日「火熱開路」，全場不斷狂飆99英里以上的火球，更投出個人職業生涯最快的7顆球（均超過98.5mph）。他在主投的4.2局中送出4次三振，成為推升紀錄的功臣。然而，委內瑞拉打線展現了極高的抗壓性。3局下半，賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打助隊先馳得點；5局上半，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）面對麥克林一顆96英里的內角速球，直接轟出右外野陽春砲，讓委內瑞拉取得2：0領先。美國隊打線今日遭到委內瑞拉先發「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）的強力壓制，他主投4又2/3局僅被敲出1支安打無失分。6局下半，美國隊雖靠著哈波（Bryce Harper）的安打燃起反撲氣勢，但今日前兩次打擊都吞下三振的重砲賈吉（Aaron Judge），在關鍵時刻連續錯過兩顆「紅中球」，最終拉成三壘方向滾地球出局。目前比賽進入後半段，美國隊投手群雖創下三振里程碑，但打線若無法及時甦醒，衛冕之路將面臨巨大挑戰。