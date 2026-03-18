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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍決賽進入終盤戰，力求重返王座的地主美國隊卻陷入前所未有的進攻荒。面對委內瑞拉投手群的嚴密封鎖，這支集結全大聯盟明星球員的「夢幻戰隊」在前6局僅敲出零星2支安打、一分未得。隊長賈吉（Aaron Judge）更是單場苦吞2次三振，低迷表現引發社群平台與現場球迷的一片焦慮與批評。身為美國隊靈魂人物的「法官」賈吉，今日以先發第三棒右外野手身分上陣，但手感冷若冰霜。第一打席：遭到三振。第二打席：遭到三振。第三打席：於6局下兩人出局、一壘有人的得分機會，擊出三壘方向滾地出局。不僅是賈吉，包括生涯兩度奪得MVP的哈波（Bryce Harper）、本季全壘打產量驚人的勞雷（Cal Raleigh）及重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）在內，這支身價不凡的打線在委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）面前顯得束手無策，前6局甚至連二壘壘包都難以踏上。隨著比賽進度推移，社群平台X（原 Twitter）上對美國隊的質疑聲浪四起。日本與美國球迷紛紛留言痛批：「美國打線也太冷了吧，打算就這樣毫無鬥志地結束嗎？」、「完全看不到反擊的火苗」、「這支星光熠熠的打線到底怎麼了？」。相較於打線的沈默，委內瑞拉則展現極強韌性，先是在3局靠著賈西亞（Maikel Garcia）的犧牲打先馳得點，5局再由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）補上一發陽春砲，讓美國隊陷入0：2的落後僵局。回顧2023年決賽敗給日本隊的遺憾，美國隊本屆本想藉主場之利一雪前恥，未料卻在最關鍵的冠軍戰遭遇打擊乾旱期。目前比賽已進入最後3局，若這群領取千萬美金年薪的巨星們無法及時甦醒，展現出身為衛冕軍的韌性，美國隊恐將眼睜睜看著委內瑞拉奪下隊史首座世界冠軍。