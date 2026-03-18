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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰今（18 ）日上演史詩級對決。尋求衛冕的地主美國隊在8局下半靠著哈波（Bryce Harper）的兩分砲扳平比數，燃起翻盤希望，不料9局上半守護神惠特洛克（Garrett Whitlock）失守，遭蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擊出致命二壘安打。最終美國隊以2：3不敵委內瑞拉，連兩屆決賽都以「2：3」的相同比數飲恨，眼睜睜看著委內瑞拉奪下隊史首座世界冠軍。本場比賽前段，美國隊打線遭到委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）與牛棚強力壓制，前7局處於0：2的落後僵局。直到8局下半，美國隊展現衛冕軍韌性，兩人出局後靠著保送上壘，隨後強打者哈波（Bryce Harper）瞄準一顆偏高的變速球大棒一揮，擊出右外野方向追平比數的兩分全壘打，讓邁阿密球場沸騰。這發全壘打不僅拯救了全場手感冰冷的美國打線，也讓比賽回到原點。然而美國隊的喜悅並未維持太久。9局上半，美國隊換上惠特洛克（Garrett Whitlock）關門，他先是對阿拉耶茲（Luis Arraez）投出保送，隨後委國啟用代走撒諾哈（Sanoja）成功盜上二壘。雖然美國隊提出重播輔助判決，但最終維持原判。在無人出局、二壘有人的局面下，委內瑞拉4棒蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擊出左中外野方向深遠的二壘安打，幫助球隊以3：2再次超前。9局下半，委國守護神帕倫西亞（Danton Palencia）展現強大心理素質，連續抓下三個出局數，徹底粉碎美國隊的逆轉夢。對於美國隊而言，「2：3」無疑成了揮之不去的噩夢。2023 年決賽，美國隊以2：3輸給日本，最後一幕是大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）奪冠。2026年決賽，美國隊再次以2：3敗給委內瑞拉，衛冕之路再次斷在最後一哩路。委內瑞拉本屆賽事展現驚人宰制力，八強賽先擊敗上屆冠軍日本，準決賽逆轉義大利，今日更在決賽報了上一屆被特納（Trea Turner）擊出滿貫砲逆轉的一箭之仇。這支集結大聯盟精英的南美勁旅，終於在第6屆賽事中，以不敗氣勢登頂世界之巔。冠軍：委內瑞拉（隊史首冠）亞軍：美國（連二屆亞軍）四強：義大利、多明尼加