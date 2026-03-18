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知名主持人、作家吳淡如40歲後開始接觸理財投資，如今身價已經破億元，她去年10月曾在臉書分享「七種人賺不了錢」，該則影片又再度受到討論，其中包含愛記帳、永遠在問什麼時候進場，以及討厭欠錢的人。吳淡如去年10月在臉書分享賺錢的觀念，提到有七種人很難賺到錢：吳淡如說，第一種人屬於，講到投資就先想到保本，但投資就是投資，不可能完全沒風險。把股市當賭場，殺進殺出，想著賺了錢就跑，吳淡如提到關鍵，「你賺了錢不會走，直到輸光為止。」很多借錢買房子，借錢投資的，其實都會賺錢，但窮人只會把錢存在銀行。太在意錢，買了房子每天看實價登錄，看漲了沒，吳淡如笑，「那你不是在窮無聊的嗎！買了就不要看了。」對於這類急著賺錢的人，吳淡如引用股神巴菲特名言，「你們都急著賺錢，不肯享受複利的結果。」每天問什麼時候該進場，吳淡如說，這種人叫永不進場，因為永遠想在最低買，最高賣，但真正的投資是「今天就開始」。有些人很喜歡記帳，吳淡如說自己的老公也很愛記帳，但記了一輩子越來越窮，「眼中只有小錢，就不賺了大錢。」