台北博愛特區將迎來 30 年來難得一見的宗教音樂盛事！位於總統府旁、被譽為「全台灣管最大」的二二八公園福德宮，將於本週五（3/ 20，農曆二月初二「頭牙」）晚間18:30盛大舉辦土地公聖誕慶典晚會。活動由藝人于美人特別推薦，號召三立電視《超級紅人榜》多位人氣歌手同台獻藝，要在台北市中心打造一場融合傳統信仰與流行音樂的華麗饗宴。
于美人強力加持 《超級紅人榜》實力派歌手接力開唱
本次慶典最具話題性的亮點，莫過於《超級紅人榜》超強陣容的進駐。在主持人于美人的熱情推薦下，晚會邀集了多位實力派人氣歌手，包含：
-許志豪、陳孟賢、黃文星（金曲歌王）
-林喬安、余凱揚、吳雨璇、黃鈺涵
這些平時在螢光幕前的實力唱將，將首度齊聚二二八公園，以一連串膾炙人口的經典台語好歌向土地公祝壽。這不僅是地方宗教盛事，更是一場專為市民準備的高規格「露天演唱會」，預計將吸引大批紅人榜粉絲與歌迷前來朝聖。
「天下第一宮」30 年首度大型晚會 翻轉傳統宗教慶典
二二八公園福德宮地理位置特殊，緊鄰總統府與中央機關，長年守護博愛特區，被信眾尊稱為「天下第一宮」。主委黃阿北表示，民間習俗有「二月二，土地公搬老戲」的傳統，但今年廟方決定打破慣例，睽違 30 年再度舉辦大規模慶典，並以「大型戶外音樂晚會」取代傳統戲台。黃主委強調，希望透過現代化的活動形式與數位媒體，讓更多在特區工作的年輕族群、甚至外地遊客，都能以輕鬆愉快的心情參與這場文化盛會。
為了讓參與民眾「福氣滿滿」，廟方特別準備了豐富的結緣禮。民眾在活動當天下午 16:00 起，加入「二二八公園福德宮」官方 LINE 好友，即可現場排隊領取限量好禮（二選一，送完為止），包括3500組的「福德智慧雙筆組」（象徵開啟智慧、學業進步、事業順利），5000組「五色開運線」（象徵五行圓滿、平安守護、福氣隨身）。
台北二二八公園福德宮聖誕慶典晚會活動資訊
活動日期：3月20日（農曆二月二日）16:00起，音樂會18:30開始
活動地點： 台北市二二八和平紀念公園福德宮（臨近捷運台大醫院站）、露天音樂台
晚會內容： 《超級紅人榜》歌手慶典音樂會
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本次慶典最具話題性的亮點，莫過於《超級紅人榜》超強陣容的進駐。在主持人于美人的熱情推薦下，晚會邀集了多位實力派人氣歌手，包含：
-許志豪、陳孟賢、黃文星（金曲歌王）
-林喬安、余凱揚、吳雨璇、黃鈺涵
這些平時在螢光幕前的實力唱將，將首度齊聚二二八公園，以一連串膾炙人口的經典台語好歌向土地公祝壽。這不僅是地方宗教盛事，更是一場專為市民準備的高規格「露天演唱會」，預計將吸引大批紅人榜粉絲與歌迷前來朝聖。
「天下第一宮」30 年首度大型晚會 翻轉傳統宗教慶典
二二八公園福德宮地理位置特殊，緊鄰總統府與中央機關，長年守護博愛特區，被信眾尊稱為「天下第一宮」。主委黃阿北表示，民間習俗有「二月二，土地公搬老戲」的傳統，但今年廟方決定打破慣例，睽違 30 年再度舉辦大規模慶典，並以「大型戶外音樂晚會」取代傳統戲台。黃主委強調，希望透過現代化的活動形式與數位媒體，讓更多在特區工作的年輕族群、甚至外地遊客，都能以輕鬆愉快的心情參與這場文化盛會。
為了讓參與民眾「福氣滿滿」，廟方特別準備了豐富的結緣禮。民眾在活動當天下午 16:00 起，加入「二二八公園福德宮」官方 LINE 好友，即可現場排隊領取限量好禮（二選一，送完為止），包括3500組的「福德智慧雙筆組」（象徵開啟智慧、學業進步、事業順利），5000組「五色開運線」（象徵五行圓滿、平安守護、福氣隨身）。
台北二二八公園福德宮聖誕慶典晚會活動資訊
活動日期：3月20日（農曆二月二日）16:00起，音樂會18:30開始
活動地點： 台北市二二八和平紀念公園福德宮（臨近捷運台大醫院站）、露天音樂台
晚會內容： 《超級紅人榜》歌手慶典音樂會