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委內瑞拉在冠軍戰展現極強的韌性，投手群僅被打出三支安打、送出三次保送，在八局哈波（Bryce Harper）擊出全壘打前，美國隊打者甚至未曾站上得點圈，而在挨轟後投手也迅速回穩，抓下關鍵出局數才能及時止損。而後靠著關鍵盜壘與適時一擊，讓委內瑞拉成功鎖定勝利。委內瑞拉先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）主投4.1局，用57球送出四次三振。而在五局抓下第一個出局數後，投手教練主動上場做投手更換，啟用委內瑞拉牛棚，鎖住美國隊打者。接連登板的牛棚投手皆展現極佳宰制力，直到八局，馬查多（Andrés Machado）先是丟出一次保送，後遭到哈波（Bryce Harper）狙擊，讓美國隊扳平比數，在被擊出全壘打後馬查多迅速調整心情，三振掉美國隊長賈吉（Aaron Judge），才讓委內瑞拉能在下個半局憑藉戰術再次取得領先。本屆賽會委內瑞拉投手群在63局中，合計送出67次三振、21次保送、ERA2.86、平均被打擊率更是只有0.195。相較於眾星雲集的美國投手群，委內瑞拉牛棚在數據方面僅保送次數較多於美國，其他項目數據都不亞於美國。此次委內瑞拉牛棚布托（José Buttó Bio）、帕倫西亞（Daniel Jesús Palencia）兩人，皆留下五次登板、五局無失分的驚人表現，讓委內瑞拉教練團能放心把任務交給牛棚投手群。