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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（18）日上演了歷史性的一幕。南美棒球強權委內瑞拉在決賽中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，以「下剋上」的姿態奪下隊史首座世界冠軍。當9局下半最後一個出局數出現時，委內瑞拉全隊衝入球場瘋狂慶祝，擊出致勝安打的英雄蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）激動落淚，當家核彈頭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）更直呼這是他人生中最具意義的時刻。比賽進入9局上半，美國隊才剛在8局下靠著哈波（Bryce Harper）的兩分砲扳平比數，氣勢正旺。然而委內瑞拉並未退縮，在無人出局二壘有人的情況下，擔任4棒的蘇亞雷斯抓準美國後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock）的變速球，一棒掃出左中外野方向的致勝二壘安打。賽後接受《MLB Network》採訪時，蘇亞雷斯依然處於極度亢奮的狀態，他流著淚激動地快速說道：「賽前沒人相信委內瑞拉會贏！但現在，我們在這裡成為了冠軍！這是整個國家的榮耀！」當被問及奪冠的最大關鍵時，他毫不猶豫地回答：「是團結。我們不只是隊友，我們是家人。我們帶著熱情與愛在打球，因為我們感受到球衣和國家的重量。身為一個委內瑞拉人，這就是我們人生的全部！」本屆賽事擔任委內瑞拉開路先鋒的阿庫尼亞，表現極為亮眼，不僅在八強戰對日本敲出首局首打席全壘打，決賽首局也立刻敲出安打帶動氣勢。他本屆賽事累計得到 10 分，距離 2006 年日本名將松中信彥創下的單屆11分紀錄僅差一步。阿庫尼亞賽後接受Netflix訪問時感性地表示：「這意義太重大了，因為委內瑞拉從未拿過冠軍。對我的人生來說，這是最有意義的一刻，對我們的國家也是如此。除了『滿足』，我找不到其他詞彙來形容。」當比賽結束那一刻，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar López）與教練團緊緊相擁，並摘下護目鏡拭去男兒淚。據悉，他是以「無給職」的身份帶領這支國家隊一路過關斬將。他在網路上引發熱烈迴響，日本與美國球迷紛紛讚嘆：「無薪帶隊拿世界冠軍，這根本是傳奇」、「棒球之神對羅培茲微笑了」。負責全美轉播的《FOX SPORTS》賽後節目中，包括「老爹」歐提茲（David Ortiz）、A-Rod 與基特（Derek Jeter）等大聯盟傳奇球星也對委內瑞拉的表現給予極高評價。歐提茲直言：「他們打得比美國隊好太多了，整場比賽都全力以赴。」從預賽只輸過一場，到淘汰賽接連擊敗日本、義大利與美國，委內瑞拉不僅打破了賽前的預測，更用棒球凝聚了陷入困境的母國，寫下經典賽史上最感人的一頁傳奇。