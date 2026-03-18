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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）於今（18）日在邁阿密落幕。委內瑞拉在決賽中以3：2力退地主美國隊，奪下隊史首座世界冠軍。比賽結束後的頒獎典禮上，委內瑞拉全隊在國歌響起時展現的愛國情操與激動情緒，讓許多國外球迷也深受感動，在網路上引發熱烈迴響，被讚譽為「這才是世界第一國家隊該有的樣子」。在驚險的 9 局下半守住勝利後，委內瑞拉球員站上象徵WBC榮耀的表彰台。當委內瑞拉國歌的旋律在球場內響起時，原本還在瘋狂慶祝的球員們，瞬間展現出極高的紀律。透過轉播畫面可以看到，全隊在聽到國歌的瞬間「反射神經般地」立刻脫下球帽、挺直腰桿，並聲嘶力竭地跟著大聲合唱。這一幕深深打動了轉播機前的球迷。社群平台X上湧入大量感動留言：「國歌響起瞬間的反應太棒了，充滿了愛國心！」、「這種凝聚力難怪能奪冠」。也有日本球迷直言Ｌ「這群人簡直像當年的『金足農業高校』一樣，用全力在唱國歌啊！」、「一聽到國歌就立刻立正脫帽齊唱，這畫面真的太美了」。相較於委內瑞拉的狂喜，地主美國隊則顯得黯然神傷。他們繼2023年決賽以2：3敗給日本後，本屆再度以完全相同的比數（2：3）敗北，連續兩屆屈居亞軍，且都是以一分之差飲恨。負責全美轉播的《FOX SPORTS》球評、大聯盟名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）在賽後評論中直言：「委內瑞拉完全配得上這座冠軍。無論是投手還是打擊，他們都打得比美國隊好太多了。他們在最關鍵的時刻展現了精彩的表現，理當把獎盃帶回祖國。」《ESPN》知名棒球記者帕森（Jeff Passan）也在賽後透過社群平台發文讚嘆委內瑞拉的表現。他寫道：「委內瑞拉靠著頂尖的投球與出色的守備，贏下了一場完全符合『經典』之名的決賽。」對於委內瑞拉球員在奪冠與唱國歌時留下的激動淚水，帕森感性地表示：「委內瑞拉是一個充滿歷史、活力與熱情的偉大棒球國家。他們對棒球的愛讓這項運動變得更美好。看著球員們流淚，一點都不讓人意外，因為對他們來說，棒球就是全部，這座冠軍就是他們的一切。」這座WBC冠軍盃不僅是委內瑞拉棒球史上的最高榮譽，他們在頒獎台上展現的純粹與熱愛，也為這屆賽事留下了最動人的美麗畫面。