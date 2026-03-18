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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日落下帷幕，委內瑞拉在邁阿密演出驚天動地的「黑馬奪冠記」！靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上的致勝安打，委內瑞拉以3：2氣走地主美國隊，奪下隊史首座經典賽金盃。當封王瞬間降臨時，球場湧入的委國球迷集體陷入瘋狂。根據《東京體育》報導，現場測得高達104分貝的爆裂音量，威力等同於「聽力受損」等級，場面極度震撼。此役雙方戰況膠著，委內瑞拉在3局靠著賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打先拔頭籌，5局阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再補上一發陽春砲，取得2：0領先。儘管美國隊在8局下由哈波（Bryce Harper）敲出驚天兩分砲扳平比數，但委內瑞拉韌性驚人，9局上蘇亞雷斯敲出價值連城的致勝安打，成功粉碎美國隊的奪冠夢。根據《東京體育》報導，當最後一個出局數出現，看台上的委內瑞拉球迷徹底失控。球迷們將手中的爆米花、啤酒、棒球甚至是加油旗幟瘋狂拋向空中，整座球場宛如進入了狂歡的派對。球迷們瘋狂擊打大鼓、桌子並發出歇斯底里的尖叫，現場噪音監測值一度飆升至104分貝。根據醫學標準，100分貝以上的環境已被定義為「足以導致聽覺異常或損傷」，現場如同飛機起飛般的轟鳴聲，充分展現了委內瑞拉球迷壓抑已久的奪冠情緒。反觀再度在冠軍戰失禮的美國隊，不只現場球迷從開局就開始「坐牢」，網路上也出現許多唉聲嘆氣的貼文，有球迷在X上說道：「美國隊居然被委內瑞拉打爆了？到底發生什麼事？」另一位網友則語帶絕望地表示：「我不敢相信，希望美國隊還有藏什麼錦囊妙計！」更有人開了超地獄的玩笑：「我們拿走了他們的總統，所以現在還給他們一座冠軍獎盃當作回禮。」回顧歷史，美國隊曾在2017年擊敗波多黎各奪冠，但自2023年輸給日本後，今年再次輸給委內瑞拉。這支集合了賈吉、哈波、賽揚雙強投以及火球男米勒（Mason Miller）的「夢幻之師」，最終卻在邁阿密主場看著對方慶祝，也難怪美國球迷會如此心碎失落。