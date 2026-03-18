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台中市長盧秀燕近期訪問美國，一路從波士頓到紐約、華府，獲得外界高度關注，而她在面對記者提問：「這次來到美國，有沒有跟各城市去討論投資台中的計劃？」時也暢談表示，除了像AI晶片這方面的產業大家有合作興趣之外，其他譬如機械、教育，美方也有表達興趣，並希望能夠進一步尋求合作。盧秀燕提到，台灣雖然並不大，但是產業很強，尤其是半導體跟晶片，台中又是研發、生產、製造晶片最關鍵的城市，除了有台積電（TSMC），還有美光（Micron），都在台中投資研發、生產。也因此，現在全世界最新的科技發展趨勢就是AI，而AI的發展就是需要晶片。盧秀燕表示，她發現美方每個城市對晶片產業很有興趣，她當天就跟馬里蘭州（Maryland）政府有很深入的會談，馬里蘭州也告訴她，他們也關注到AI產業的發展，進而了解到台中，也會了解到台灣。盧秀燕說，此行從波士頓、到紐約，再到華府來，讓她印象最深刻的就是，很多的這些相關城市，或是州政府，或者是有些更高階的民意代表，他們會關心這個議題，她也把台灣在這一塊發展的情形向他們提供說明，這是一個很重要的目的。盧秀燕強調，當然除了像AI晶片這方面的產業大家有合作興趣之外，其他的譬如說有的對機械有興趣，有的甚至對教育有興趣。像馬里蘭州他們對教育非常自豪，也因此他們對於各種教育的交流，他們也希望能進一步尋求合作。總而言之，市長出訪很重要的目的，就是讓自己的城市被看見，同時為自己城市做招商引資的工作。