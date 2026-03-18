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雲林蒜頭進入採收期突遇病蟲害，國民黨立委張嘉郡今（18）日指出，受到氣候變遷與病蟲害影響，加上近期蒜頭大量進口，蒜農擔心生計血本無歸，希望農業部能提供協助。農業部長陳駿季對此則表示，會盡能力穩定蒜農的收益，相關方案近期會公告，絕對會跟蒜農站在一起。張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，她近期與藍委丁學忠到土庫會勘，接到蒜農的陳情，因為氣候變遷忽冷忽熱再加上嚴重的病蟲害，導致大蒜結球偏小，很可能收成會不好，憂心將血本無歸。張嘉郡表示，蒜農陳情指出，一分地的耕作成本要6萬元，再加上這陣子為了救病蟲害而不斷追加的農藥錢，比往常還要再增加1至2次，付出的成本壓力真的大到喘不過氣，希望農業部能提供協助。張嘉郡表示，她理解病蟲害與田間管理有關，但農業部一紙公文說不屬天然災害救助範圍，等於就宣判蒜農的死刑，這句話對基層蒜農來說太殘忍。她舉過往發生過的屏東洋蔥為例，當時因為氣候變遷造成寒雨而導致病蟲害，卻可以認定為天然災害，希望農業部能再思考認定標準。張嘉郡也指出，從去年十二月至今，以阿根廷為大宗，超過8000頓到進口蒜頭大量來台，這對台灣蒜頭的價格也是一大挑戰，希望農業部能協助本土蒜農。陳駿季表示，農業部不會啟動保價收購機制，但他會盡力協助穩定蒜價，相關方案近期會公告，確保蒜農收益。