為了復仇上屆WBC經典賽遭日本擊敗的惡夢，美國隊本屆豪組史上最大團劍指冠軍，結果決賽爆冷2：3遭到委內瑞拉逆襲，賽後《東京體育》、《日刊體育》等多家日媒也表達驚訝，直言想不到「史上最強軍團」居然再度敗北，報導中也點名「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）冠軍賽4支0糟糕表現，是「毫無徵兆的陷入低潮」。

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美國隊豪組史上最大團　冠軍賽卻意外再度敗北

美國隊本屆組成陣容豪華，各位置都是MLB最頂級球星，打線上包含哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、小威特（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）等人，賈吉更是當代世界最強右打，結果冠軍賽上意外陷入低潮，全場僅打出3支安打。

賈吉是美聯3屆年度MVP，去年球季再度繳出打擊率3成31、53轟、114分打點、OPS1.144與OPS+高達215成績單，自去年率先表態參戰WBC經典賽，被看好是WBC經典賽上最可怕的右打。

賈吉4打數無安打吞3K　成輸球最大戰犯

賈吉在冠軍賽前也確實表現不俗，但面對如世界大賽壓力一般的WBC冠軍賽，卻意外遭到封鎖，累積4打數無安打、還被三振3次，賽後也成為眾矢之的，日媒除了驚訝「史上最強軍團」再度輸球之外，也特別點名賈吉低潮表現，「是身體有什麼傷勢嗎？」、「居然在關鍵時刻神隱了嗎？」

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