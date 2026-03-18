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WBC經典賽冠軍賽今（18）日上演，委內瑞拉靠著九局上打回超前分，最後再由終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）狂飆99英里火球守成，奪冠當下，帕倫西亞瞬間釋放壓力，跪地掩面痛哭，本屆他出賽5場、總計5局送出9次三振、沒有被打出任何安打無失分，以超完美成績為個人生涯添上榮耀紀錄。現年26歲的帕倫西亞2023年登上大聯盟，去年扛下芝加哥小熊隊終結者一職，單季繳出22次救援成功、防禦率2.91成績，本屆經典賽則同樣擔任委內瑞拉終結者，本場冠軍賽挺住壓力，先三振史瓦伯（Kyle Schwarber）再讓韓德森（Gunnar Henderson）打出飛球出局，最後讓紅襪新星安東尼（Roman Anthony）揮棒落空三振。委內瑞拉本屆擁有超強鐵牛棚，冠軍賽前防禦率僅1.64，本場第八局遭攻破，但帕倫西亞依舊穩定，經典賽8強面對日本、4強打義大利都成功關門，本場同樣如此，最終WBC累積出賽5場、總計5局送出9次三振、沒有被打出任何安打、無失分完美表現，無疑成為WBC史上最強終結者之一。奪冠當下，帕倫西亞將手套拋至空中，與當年大谷翔平依樣仰天怒吼，隨後跪地掩面痛哭，他扛著全國人民期待，以及外界的不看好，最終用手中的火球成功守護住委內瑞拉經典賽隊史首冠。